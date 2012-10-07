به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان به عنوان اولین دستور کار جلسه روز یکشنبه مجلس از سوی هیئت رئیسه قرائت شد اما اختلاف نظر بین امضا کنندگان طرح استیضاح وقفه ای در کار مجلس به وجود آورد.

پس از قرائت این دستور بیش از 30 نفر از امضا کنندگان طرح استیضاح در جایگاه هیئت رئیسه و همچنین پایین جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند جمعی از آنان کسانی بودند که پس از جلسه با وزیر ورزش و جوانان امضای خود را از طرح برداشتند اما جمعی دیگر مصرانه خواهان انجام استیضاح بودند.

بر اساس این گزارش جهانگیرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: هم اکنون طرح استیضاح 11 امضا دارد و لاریجانی هم بلافاصله اعلام کرد طبق آیین نامه این طرح در دستور کار قرار می گیرد و در صورتی که استیضاح کنندگان درخواست منتفی شدن آن را دارند باید کتبا این درخواست را به هیئت رئیسه ارائه دهند.

تجمع در جایگاه هیئت رئیسه تا آغاز بررسی این طرح ادامه داشت و اعضای هیئت رئیسه از تجمع کنندگان خواستند جایگاه را ترک کنند. به دنبال آن از اولین موافق استیضاح که حسن کامران بود دعوت شد تا صحبت های خود را ارائه کند.

کامران در آغاز سخن از نظر مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که معتقد است در شرایط اقتصادی کشور چنین استیضاحی نباید انجام شود ابراز تاسف کرد و این ابراز تاسف کامران باعث واکنش مصباحی مقدم شد و مصباحی مقدم با قرار گرفتن جلوی جایگاه هیئت رئیسه با صدای بلند با کامران و اعضای هیئت رئیسه صحبت کرد.

در این هنگام علی لاریجانی رئیس مجلس بر حق قانونی استیضاح کنندگان در انجام استیضاح تاکید کرد و از مصباحی مقدم خواست تا به انتقادات خود ادامه ندهد .

به گزارش مهر، استیضاح کنندگان وزیر ورزش و امور جوانان روز گذشته و صبح امروز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در محل کمیسیون با عباسی و معاونان وی جلسه داشتند .

به احتمال زیاد رئیس جمهور نیز برای دفاع از وزیر خود در راه مجلس است.

روسای فدراسیون های ورزشی و همچنین بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز در جایگاه تماشاچیان در صحن مجلس حضور دارند.