گیلان در وقوع حوادث و بلایای طبیعی جزو 5 استان نخست کشور

افشین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجا که گیلان استانی کشاورزی است و هر از چند گاهی بلایای طبیعی از قبیل سیل و خشکسالی در آن روی می دهد از این رو بیمه محصولات کشاورزی مهمترین راهکار برای جبران خسارت های احتمالی و پشتوانه ای محکم برای بهره برداران بخش کشاورزی این استان است.

وی اظهارداشت: بخش کشاورزی به دلیل نوسان های جوی برخلاف بخش صنعتی همیشه زمینه فعالیت‌ پرخطر محسوب و کشاورزان در تلاش برای کنترل و پایین آوردن ریسک این‌ بخش هستند ولی به‌رغم تلاش های گسترده با هدف کنترل ریسک هنوز حوادث و بلیه طبیعی‌ و فاجعه‌آمیز تهدید جدی در فعالیتهای بخش کشاورزی به شمار می‌آید.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان اطلاع‌ رسانی و آموزش را از راه ‌های کاهش آثار بلایایی طبیعی دانست و گفت: علاوه بر این پوشش ‌های بیمه ‌ای از مهمترین، آسان‌ ترین و کم‌ هزینه ‌ترین راهکار کاهش آثار حوادث غیر مترقبه است.

وی افزود: پیش آگاهی و پیشگیری در تمامی امور بهتر از مبارزه و درمان است، در بسیاری از مواقع پیشگیری صدمات و خسارات جانی و اقتصادی ناشی از این گونه بلایا را به حداقل ممکن رسانده و این مهم نیازمند آگاهی و شناخت آحاد جامعه است و باید در سطح جوامع انسانی بسط و گسترش بیشتری پیدا کند.

عزیزی افزود: حوادثی از قبیل زلزله، سیل، کاهش سطح جنگل ها و مراتع، گسترش بیابان ها و غیره با ساخت منازل مسکونی مقاوم، ممانعت از کندن بوته ها و درختان جنگلی، جلوگیری از چرای مفرط مراتع، احداث سیل بندها، سدها و سایر موارد قابل پیشگیری است.

وی اظهارداشت: به طور کلی پیش آگاهی و پیشگیری در تقابل با بلاهای طبیعی از نظر زمانی دارای سه مرحله پیش از وقوع، هنگام وقوع و بعد از وقوع است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: مرحله قبل از وقوع نیازمند تمهیداتی شامل پیش بینی های مورد لزوم بر مبنای اطلاعات درست در امور هواشناسی، زمین شناسی و زیست محیطی، استفاده از سازه های موثر در کاهش بلیه و آماده سازی اذهان عمومی در راستای تقابل با چنین رخدادهای است.

وی افزود: هنگام وقوع حادثه وجود امکانات لازم برای کمک رسانی به خسارت دیدگان و جلب مشارکت عمومی از طریق رسانه های گروهی ضروری است

عزیزی یادآورشد: در مرحله بعد از وقوع به کارگیری روش های مقابله با پدیده های ثانویه و احتمال صدمات مجدد ناشی از حادثه، درخور اهمیت است.

وی ادامه داد: مهمترین روش برای مقابله با بلایای طبیعی، علمی کردن و اجرای درست برنامه های مقابله از طریق برنامه ریزی های جامع منطقه ای، ملی و فراملی است.