بایرن از سد هوفنهایم گذشت/ هامبورگ و شالکه حریفان خود را مغلوب کردند

هفته هفتم رقابت‌های بوندسلیگا شب گذشته با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد و طی آن تیم‌های شالکه، بایرن مونیخ و هامبورگ مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.