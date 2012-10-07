بایرن از سد هوفنهایم گذشت/ هامبورگ و شالکه حریفان خود را مغلوب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در حضور بیش از 70 هزار تماشاگر "آلیانس آره نا" موفق شد با درخشش فرانک ریبری با نتیجه 2 بر صفر از سد هوفنهایم بگذرد. ریبری در دقایق 19 و 47 هر دو گل باواریایی ها را در این بازی به ثمر رساند.
شالکه نیز در حضور 60 هزار تماشاگر ورزشگاه "ولتینز" با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود ولفسبورگ را از پیش رو برداشت. جفرسون فرفان (33)، ابراهیم آفلای (46) و رومن نوستاتر (58) در این بازی برای شالکه گلزنی کردند.
هامبورگ نیز که چند هفته است نتایج خوبی می گیرد این هفته موفق شد یک بر صفر گروترفورث را در خانه اش شکست دهد. تک گل این بازی را "سو هئونگ مین" در دقیقه 17 برای هامبورگ به ثمر رساند.
در ادامه رقابتهای این هفته امشب سه دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
* مونشن گلادباخ – آینتراخت فرانکفورت
* هانوفر – دورتموند
* اشتوتگارت – لورکوزن
جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 21 امتیاز
2- آینتراخت فرانکفورت 16 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- شالکه 14 امتیاز
4- دورتموند 11 امتیاز
------------------------------------------------------
16- اشتوتگارت 5 امتیاز (تفاضل گل 7-)
17- ولفسبورگ 5 امتیاز (تفاضل گل 11-)
18- گروترفورث 4 امتیاز
نظر شما