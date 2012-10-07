به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضوی در پنجمین سمینار سمپوزیوم بین‌المللی جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان میلاد با بیان اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه‌گر خاورمیانه است، گفت: این سازمان حدود 35 میلیون نفر جمعیت کشور را تحت‌ پوشش خود دارد که شاید این رقم از جمعیت بسیاری از کشورهای منطقه بیشتر باشد.

وی با اشاره به وظایف سه ‌گانه تأمین‌اجتماعی افزود: حوزه بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و درمان و امور پزشکی، حوزه‌هایی هستند که تحت‌پوشش این سازمان قرار دارند.

مرتصوی، سازمان تأمین‌اجتماعی را بعد از وزارت بهداشت دومین ارائه ‌کننده خدمات درمانی در کشور دانست و اظهار داشت: در بخش درمان غیرمستقیم با 48 هزار مؤسسه درمانی و در درمان مستقیم با 74 بیمارستان ملکی به 46 درصد از آحاد جامعه یعنی حدود 35 میلیون نفر خدمات درمانی ارائه می‌دهد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 82 هزار و 797 مورد بستری در مراکز ملکی سازمان داشته‌ایم که 500 هزار مورد آن منتهی به عمل جراحی شده است و از مجموع آن نیز 14هزار و 500 مورد عمل جراحی در شاخه‌های مختلف مغز و اعصاب بوده که در 27 بیمارستان ملکی تأمین‌اجتماعی انجام گرفته است.

مرتضوی، بیمارستان میلاد را رأس هرم ارجاع بیماران سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و تصریح کرد:‌ در سازمان مصوب کرده‌ایم تا برای ارتقاء بخش جراحی مغز و اعصاب هر هزینه و امکاناتی را که بیمارستان میلاد درخواست کند در اختیارش قرار دهیم تا بتواند خدمات فوق‌تخصصی بالایی را به بیمه‌شدگان و بیماران کشور و حتی منطقه ارائه کند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تجهیز بیمارستان میلاد به دستگاه پت‌اسکن (تشخیص سرطان) را از مصوبات هیئت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و اظهارامیدواری کرد که هرچه زودتر مجوز و پروانه احداث ساختمان پت‌اسکن نهایی شود.