به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسم اختتامیه جشنواره اقوام ایران‌زمین در گلستان با بیان این مطلب گفت: در عصر حاضر جمهوری اسلامی ایران به دلیل توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که دارد یک کشور صلح‌طلب با تکیه بر ارزش‌ها و باورهای والای انسانی نشات گرفته از مکتب اسلام است.

وی افزود: تردیدی وجود ندارد قدرتمندی، عدالت‌محوری و صلح‌طلبی ایران اسلامی به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری و اقتدار و هوشیاری رئیس‌جمهور کشورمان است که این‌چنین تمام نگاه‌ها را معطوف خویش ساخته است.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: قدرتمندی ایران به این معنا نیست که ما با مشکل رو به رو نیستیم و تحت فشار دشمنان قرار نداریم؛ بلکه بر این عقیده‌ام که این تهدیدها خود فرصتی بی‌بدیل است که باید از آن به نحو مطلوب و بایسته استفاده کرد و باید هوشیار باشیم دشمن در کدامین نقطه و با چه هدفی برای به چالش کشیدن ما برنامه‌ریزی می‌کند.

موسوی خاطرنشان کرد: دشمن به خوبی می‌داند قادر به رویارویی با جمهوری اسلامی ایران نیست و یقین بدانید که به این نتیجه رسیده است که در عرصه نظامی هیچ توفیقی به دست نخواهد آورد و همانند گذشته با شکست ذلت‌بار رو به رو خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: در حماسه هشت سال دفاع مقدس حدود 36 کشور به صدام کمک کردند؛ اما همدلی و خودباوری رزمندگان اسلام با تکیه بر ارزش‌های اسلامی موجب شکست صدام و تمام هم‌پیمانانش شد.

وی اضافه کرد: بر این باورم که این‌بار شکست دشمن به مراتب زودتر از دفعات قبل خواهد بود و پیروزی ملت ما در عرصه‌های مختلف نبرد، تنها به برکت همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام ایرانی و توجه آن‌ها به رهنمودهای مقام عظمای ولایت رقم خواهد خورد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: ‌دشمن هر روز با ترفندی جدید وارد عرصه مقابله با ایران اسلامی می‌شود که نمونه اخیر آن شیطنت در بازار ارز است.

وی تاکید کرد: بر این باورم این ترفند دشمن نیز با هوشیاری ملت نقش بر آب خواهد شد و در مدت زمان کوتاهی که من آن را حداکثر 15 روز می‌دانم قیمت ارز بار دیگر تثبیت خواهد شد و روسیاهی به کسانی خواهد ماند که هنوز ملت بزرگ ایران و آرمان‌های آن‌ها را باور نکرده‌اند.

موسوی خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در آمریکا یک نظرسنجی صورت گرفت و مشخص شد، محبوبیت دکتر احمدی‌نژاد در آمریکا 20 درصد بیشتر از اوباما بود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: از نگاه من این نظر‌سنجی یک پیام مشخص و روشن دارد و آن این است که دنیا اقتدار و توانمندی‌های ملت ما را باور کرده است و شما نیز باید قدر این اتحاد و ارزش همزیستی اقوام مختلف ایرانی در کنار یکدیگر را بدانید و فراموش نکنید، پیروزی ملت ایران بار دیگر چشم جهانیان را خیره خواهد کرد.