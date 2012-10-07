به گزارش خبرگزاری مهر، کیه‌وو در حضور 11 هزار تماشاگر ورزشگاه "مارک آنتونیو بنتگودی" موفق شد با نتیجه 2 بر یک میهمان خود سامپدوریا را از پیش رو بردارد. سیریل ترو (45) و دیوید دی میکله (87) برای کیه‌وو در این بازی گلزنی کردند و تک گل سامپدوریا را نیز انزو مارسکا در دقیقه 61 به ثمر رساند.

در دیگر دیدار شب گذشته که در حضور 21 هزار تماشاگر ورزشگاه "لوئیجی فراریس" و به میزبانی جنوآ برگزار شد دو تیم پالرمو و جنوا به تساوی یک بر یک رضایت دادند. در این بازی ابتدا لوئیجی جیورجی در دقیقه 15 تیم میهمان را پیش انداخت اما مارکو بوریلو در دقیقه 52 نتیجه را برای پالرمو به تساوی کشاند.

در ادامه دیدارهای این هفته امشب چند دیدار برگزار می‌شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* رم - آتالانتا

* تورینو - کالیاری

* سیه‌نا - یوونتوس

* پسکارا - لاتزیو

* کاتانیا - پارما

* فیورنتینا - بولونیا

* میلان - اینتر

* ناپولی - اودینزه

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 16 امتیاز - تفاضل گل 12+

2- ناپولی 16 امتیاز - تفاضل گل 10+

3- اینتر 12 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- لاتزیو 12 امتیاز - تفاضل گل 3+

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18- کیه‌وو 6 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- پالرمو 5 امتیاز (یک بازی بیشتر)

20- کالیاری 2 امتیاز