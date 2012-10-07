ورود قوه قضاییه برای متخلفان در بازار گران تمام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی شامگاه شنبه در جلسه با روسای اتحادیه ها و اصناف در استانداری زنجان اظهار داشت: بروز مشکلات اقتصادی و ایجاد نارضایتی در مردم و در پی آن ایجاد اختلاف بین دولت و بازاریان تنها به سود دشمنان و به ویژه استکبار جهانی آمریکا است.

وی با بیان اینکه باید در برابر مشکلات اقتصادی ایستادگی کنیم افزود: برخی از مشکلاتی که در بازار رخ می دهد مربوط به عواملی در خارج از استان است و از بازاریان خواستاریم خودشان بازار را اداره و بر آن نظارت داشته باشند و افراد متخلف را مواخذه نمایند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: ما نمی گوییم که یک کاسب، اتحادیه یا صنفی تاوان نبودها و مشکلات کل کشور را بپردازد ولی باید توجه داشت که برخی از مشکلات کشوری نیستند.

گلمحمدی با تاکید بر اینکه اجازه ندهید کار به اقدام نظامی و امنیتی برای کنترل بازار برسد، خاطرنشان کرد: بدون شک این موضوع آثار بدی خواهد داشت و این چیزی است که دشمنان می خواهند بنابراین بازاریان می توانند این اوضاع را کنترل کنند و خودشان بر بازار نظارت داشته باشند.

گل محمدی گفت: مردم استان لیاقت و شایستگی استفاده از بهترین امکانات و خدمات را دارند و نباید اجازه دهیم یک سری افراد حرمت کسب و کار را مخدوش نمایند.

وی با تاکید بر اینکه ورود قوه قضایه آثار نامطلوبی برای اخلالگران خواهد داشت، ادامه داد: اجازه ندهید یک سری افراد به نام کسب و کار به بازار و مردم ظلم و در حق آنها اجحاف نمایند.