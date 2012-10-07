به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا شامگاه شنبه در نطق پیش از دستور در صحن علنی شورای شهر گفت: در 13 سال گذشته شهرداری گرگان بالغ بر یک هزار میلیارد ریال املاک خریداری کرده و این املاک صرف توسعه معابر، تامین پارکینگ های عمومی و فضاهای مورد نیاز شده است.

وی افزود: گرگان مساحتی برابر با 3 هزار و 500 هکتار و جمعیتی بالغ بر 320 هزار نفر دارد که این جمعیت به نسبت سال 85 قریب به 183 درصد رشد را نشان می دهد.

نورا ادامه داد: در 5 سال اخیر بیشتر نگرانی مردم در بخش عدم بهره مندی از مسائل بهداشتی، وجود حیوانات موذی مانند موش و دپو شدن زباله در رودخانه ها بود، در بخش دیواره و کف سازی رودخانه ها کارهای خوبی صورت گرفت که البته هزینه و وقت زیادی را در بر داشت.

وی اذعان داشت: متاسفانه با وجود پیگیری های زیاد شورای شهر برای تامین هزینه ها از محل اعتبارات ملی به نتیجه ای نرسیدیم.

نورا خاطر نشان کرد: در دوره سوم شورا، دیواره و کف سازی رودخانه زیارت در طول مسیر گلها- رودخانه اسلام آباد با پیشرفت دیواره سازی 85 درصد و کف سازی 30 درصد ، دیواره سازی 30 درصدی و کف سازی 50 درصدی مسیر رودخانه زیارت صورت اقداماتی صورت گرفته است که این حجم و سرعت کار نوید اتمام دیواره سازی رودخانه های گرگان را ظرف 3 تا 5 سال آینده می دهد.

وی در ادامه گفت: آزادسازی بیش از 75 درصد واحدهای مسکونی در حریم رودخانه ها و تخریب واحدهای مسکونی واقع در بستر و حریم رودخانه ها در غرب و شرق گرگان به خصوص در مسیر رودخانه زیارت از دیگر فعالیت های شورا در این مدت بوده است.

نورا به دیگر اقدامات شورای شهر و شهرداری گرگان اشاره کرد و گفت: احداث فاز 1 و 2 پارک ملت، احداث پارک بانوان در تپه های انتهایی امام رضا، شروع احداث اولین پارک ماهیگیری در کوی امام حسین، احداث پارک قلعه خندان، احداث فضای سبز خطی بزرگراه شهید کلانتری که محل تخلیه نخاله ها و حضور دام بود، ایجاد المان ماندگار در میدان بسیج و ایجاد پارک ترافیک از مهمترین اقدامات این دو نهاد شهری بوده است.

نورا یادآور شد: ضایعات و مصالح ساختمانی در پیاده روها و دشوار شدن عبور و مرور خصوصا در زمان بارندگی و گل آلود شدن شدن سطح کوچه ها و خیابنها از دیگر مشکلات مردم در حوزه شهر گرگان است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دارای جاذبه های گوناگون طبیعی و تاریخی است و می تواند به یکی از قطب های مهم گردشگری ایران تبدیل شود به دلیل سطحی نگری تا کنون تنها ارمغانی که برای مسافران داشته است زباله صدمه دیدن فضای سبز و پر شدن سرویس های بهداشتی و .... است.