جدول وامهای دانشجویی دانشگاه آزاد اعلام شد/ جزئیات وامهای هسته ای

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در تمام مقاطع تحصیلی می توانند از انواع وامهایی که صندوق رفاه برای آنان در نظر گرفته استفاده کنند.

سقف وام شهریه در دانشگاه آزاد

مقطع مبلغ به تومان کاردانی و کارشناسی 500.000 کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای 1.000.000 دکتری تخصصی ناپیوسته 2.500.000

دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای می توانند به میزان 100 درصد از شهریه پرداختی خود را به شکل وام دریافت کنند.

وام دانش هسته ای

مشمولین مبلغ وام کارشناسی تا سقف 2 برابر وام شهریه مقطع کارشناسی به میزان 100 درصد شهریه پرداختی کارشناسی ارشد تا سقف 3 برابر وام شهریه مقطع کارشناسی ارشد به میزان 100 درصد شهریه پرداختی دکتری تخصصی تا سقف 4 برابر وام شهریه مقطع دکتری به میزان 100 درصد شهریه پرداختی

دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای شامل فیزیک هسته ای و مهندسی هسته ای می توانند با ارائه برگ اشتغال به تحصیل در رشته های تعیین شده و برگه انتخاب واحد در ترم جای که حاوی میزان شهریه دانشجو باشد، از این وامها بهره مند شوند.

بیمه پایه (خدمات درمانی)

تمام دانشجویان که تحت پوشش هیچ بیمه پایه ای ( تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و کمیته امداد و غیره) نیستند می توانند با پرداخت ماهیانه 11 هزار و 280 تومان، دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت کنند.

افراد تحت تکفل دانشجویان از جمله همسر و حداکثر 3 فرزند نیز واجد شرایط استفاده از این مزایا هستند.

وام بیمه دانش ( تکمیلی درمان)

تمام دانشجویان متقاضی و افراد تحت تکفل آنان سالیانه می توانند با پرداخت مبلغ 72 هزارتومان از این بیمه استفاده کنند.

داشتن بیمه پایه برای بهره مندی از بیمه تکمیلی الزامی است.

تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی سراسر کشور و افراد تحت تکفل آنها با پرداخت سالیانه 2 هزار تومان به ازای هر نفر مشمول بیمه حوادث می شوند.

بیمه حوادث بیمه ای است که دانشجویان را در مقابل واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح و نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت شود در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان بیمه می کند.