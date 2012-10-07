به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جنگنده های اسرائیل شب گذشته این هواپیمای بدون سرنشین را پس از آنکه وارد حریم هوایی آنها شد تحت نظر قرار داده و سپس آنرا در نزدیکی کرانه باختری هدف قرار داده و ساقط کردند.

هنوز مشخص نیست که این هواپیمای بدون سرنشین متعلق به کدام کشور و یا گروه بوده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد : این پهپاد (پرنده هدایت پذیر از راه دور) از زمانی که وارد حریم هوایی اسرائیل شد، مورد تعقیب جنگنده های اسرائیل قرار گرفت و زمانی که پس از عبور از آسمان صحرای نقب به فراز منطقه کشاورزی "یاعار یاتیر" در کوهپایه های الخلیل در کرانه باختری و در شمال نقب رسید، جنگنده های اسرائیلی آن را سرنگون کردند.

تصویر منتشر شده از سوی رسانه های صهیونیستی از لحظه انهدام پهپاد

در این میان روزنامه هاآرتض ، حزب الله را مظنون شماره یک در این ماجرا معرفی کرده است. به نوشته این روزنامه، هواپیمای بدون سرشنینی که روز گذشته هدف قرار گرفت از نوار غزه به پرواز درآمده است، اما هنوز مشخص نیست که آیا گروه های فلسطینی در اعزام آن به اسرائیل دست داشته اند یا خیر.

جنگنده هایی که برای انهدام پهپاد به پرواز درآمدند از پایگاه هوایی رامون در جنوب اسرائیل مأموریت خود را آغاز کرده بودند.

دفتر سخنگوی ارتش اسرائیل فیلم رسمی ۱۴ ثانیه ای از لحظات انهدام پهپاد را در اختیار رسانه های داخلی و خارجی گذاشت. مسیری که این پهپاد از لحظه ورود به حریم اسرائیل تا انهدام طی کرده بود، اگر بروی زمین اندازه گیری شود، معادل یکصد کیلومتر بوده است.

بر اساس اعلام ارتش اسرائیل بقایای این پهپاد از سوی ارتش مورد بررسی قرار گرفته تا معلوم شود که چه عوامل یا کشوری می تواند آن را به سوی آسمان اسرائیل فرستاده باشد.

سخنگوی ارتش اسرائیل تأیید کرده است که این پهپاد مأموریت شناسایی و تجسسی داشته و مواد انفجاری حمل نمی کرده است.

در این میان برخی رسانه های اسرائیل ارسال این پهپاد را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده اند. در همین رابطه سایت روزنامه یدیعوت آحارونوت ، نوشت که فرستادن این پهپاد تلاشی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای آزمودن میزان آمادگی اسرائیل است.

به ادعای این روزنامه حزب الله لبنان این کار را به نیابت از سوی ایران انجام داده است.

یدیعوت آحارانوت، این ادعا را نیز مطرح کرده که نه تنها نیروهای ایرانی خود در عملی کردن این عملیات هوایی به حریم اسرائیل نقش مستقیم داشته اند، بلکه این پهپاد را نیز از ساخته های صنایع هوایی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است.

این روزنامه در ادامه ادعاهای خود می نویسد که ارسال چنین اشیاء پرنده ای در چنین مسافتی نیازمند تجهیزات پیشرفته ای است که تا کنون حزب الله لبنان فاقد آن بوده است و لذا این احتمال را که ایران خود در آن نقش دارد، تقویت می کند.

یک مقام نظامی اسرائیل نیز گفت: در هرحال، این احتمال که حماس عامل این اقدام باشد، صفر است هر چند که پهپاد از طریق غزه به آسمان اسرائیل رخنه کرده بود؛ این شیئی پرنده از آسمان دریای مدیترانه و از فراز خاک نوارغزه که هم مرز با آبهای این دریا است، به سوی اسرائیل فرستاده شد.

کارشناسان اطلاعاتی اسرائیل گفته اند که پهپاد تجسسی با مأموریت گردآوری اطلاعات از جنوب اسرائیل، به حریم هوایی این منطقه فرستاده شده بود.

کارشناسان نظامی می گویند که هدف قرار دادن و شکار پهپادی که سرعت بسیار کمی دارد، در حریم هوایی کشوری بسیار کوچک مانند اسرائیل، برای جنگنده های سریع السیر، امری بسیار دشوار است و لذا ایجاد چنین چالشی، برای دشمنان اسرائیل، یک جذبه نظامی مناسب محسوب می شود.

رسانه های اسرائیل خبر داده اند که ژنرال بنی گانتس رییس ستاد کل ارتش از نخستین لحظات ماجرا، در جریان آن بوده است.