به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی شامگاه شنبه در جلسه عمومی شورای شهر گرگان گفت: وضعیت این پروژه به گونه ای نیست که به زودی تمام شود و پس از دو سال مفید و بیش از 4 سال فعالیت هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: پروژه سرعت بالایی ندارد و به احتمال میراثی شده و به تاریخ می پیوندد، کار به سختی جلو می رود و با این روند پیشرفت فیزیکی و فعالیت حداقل تا 12 سال آینده پروژه به طول می انجامد.

وی اضافه کرد: در این مورد یا باید مصوبه تجدید شود و یا از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواست زمانبندی مصوب از وزارت ارشاد را به شورای شهر ارسال کند تا تصمیم گیری شود.

علی کلاتی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان گفت: فرهنگسراها و سالن های فرهنگی و ورزشی موجب رشد و توسعه شهر می شوند، اما رعایت قانون مهم است.

وی افزود: مصوب شد که در هشت هزار متر مربع ساختمان تالار مرکزی حداکثر طی چهار سال تکمیل شود و با حفظ مالکیت شهرداری این پروژه به اداره کل ارشاد استان واگذار شد.

وی ادامه داد: از سوی شهرداری فسخ قرارداد به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اعلام شده است، حکمیت قضایی موضوع به عهده استاندار گلستان است و در حال حاضر حرکت باید از سوی اداره کل ارشاد آغاز شود.

ابراهیم کریمی شهردار گرگان نیز در این جلسه گفت: 6 تا 8 ماه کار این پروژه خوابید چرا که تصور می شد مشاور طرح ، برخی کدها را اشتباه داده است.

وی افزود: هزاران تن بتن و صدها تن میلگرد در زمین کار گذاشته شده است اما پروژه پیشرفت خوبی ندارد.