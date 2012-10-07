جزئیات مباحث کمیسیون ویژه مجلس برای بازار ارز و مقابله با تحریم

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نشست اخیر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی گفت: در این جلسه در خصوص بحران ارز و مسائل پیش آمده برای تولید و نابسامانی های ارزی بحث شد.

وی با اشاره به مطرح شدن دو طرح فوریتی مجلس برای اصلاح بودجه و بازار ارز گفت: همچنین در جلسه بحث شد تا قانون بودجه 91 در راستای اقتصاد مقاومتی و شرایط تحریم اصلاح شود و در صورت نیاز طرحهایی به صحن علنی ارائه شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مطرح شدن موضوع ارز را از دیگر مباحث این جلسه عنوان کرد و افزود: در این جلسه مطرح شد اتاق مبادلات ارزی فعالیت خود را به نحوی ادامه دهد که بتواند تقاضا در بازار را جوابگو باشد و آن را مدیریت کند.

فولادگر خاطرنشان کرد: از مسئولان اتاق مبادلات ارزی تقاضا داریم این مرکز اتاقی واحد باشد تا تقاضاهایی که در مراکز مختلف کشور در خصوص ارز انجام می شود در آن پیگیری و تسریع شود. همچنین در خصوص سفارش ها به شکلی عمل کنند که تقاضا تولید کنندگان در خصوص ارز کالاهای مورد نیاز پاسخ داده شود تا تفاوت نرخ قیمت کالاهای مرجع و غیر رسمی به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: در این نشست در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز بحث هایی صورت گرفت و تاکید شد که باید در موضوع اقتصاد مقاومتی بیشتر از قانونگذاری بر عملکرد دستگاهها در خصوص اجرای این موضوع نظارت انجام شود.

به گزارش مهر، قرار است فردا دوشنبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نشستی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نفت در خصوص اتفاقات اخیر بازار ارز برگزار کنند.