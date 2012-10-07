امنیت حاکم در جامعه مدیون جانفشانی نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح یکشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان دیواندره اظهار داشت: نیروی انتظامی در عین توجه به امنیت ظاهری جامعه، وظیفه حفظ سلامت روح اجتماع و مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن که امروز از آن به عنوان جنگ نرم یاد می شود را نیز بر عهده دارد.

وی افزود: این وظایف مسئولیت پلیس را سنگین تر و پیچیده تر می کند و باید مردم و دستگاه ها هم این نیرو را یاری دهند.

فرماندار دیواندره به سخنان رهبر انقلاب اشاره کرد که فرمودند: "کارکنان نیروی انتظامی که سعی می کنند آرامش را، امنیت را، آسایش خیال را برای آحاد شهروندان کشورمان فراهم کنند در حقیقت به معنای واقعی کلمه مجاهدان فی سبیل الله هستند".

نقشبندی در ادامه بیان کرد: امروز نیروی انتظامی با برخورداری از نیروهای انسانی حرفه ای و دارای دانش و بینش تخصصی بالا و اشراف بر محیط و الزامات و مولفه های حوزه ماموریتی خود به یک سازمان کارآمد و موثر برای نظام جامعه اسلامی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که پروژه های اهریمنی استکبار جهانی از طریق ترویج بی بند و باری و هجمه به بنیان های فکری و اخلاقی جامعه اسلامی با طراحی و هدایت اتاق های فکر نظام سلطه توسط برخی از عناصر و پیاده نظام فرهنگی غرب، در داخل کشور دنبال می شود، حضور هوشمندانه و توام با بصیرت و صلابت نیروهای انتظامی برای رویارویی با آن، جهادی مقدس را رقم زده است.