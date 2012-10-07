به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کارن ابری‌نیا در حاشیه بهره برداری از 17 نیروگاه خورشیدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا کنون دو نمونه خودروی خورشیدی با عنوان غزال طراحی و ساخته شده است، افزود: این دو نمونه خودروی غزال حدود 2 هزار کیلومتر مسافت را طی کرده‌اند که برای چنین خودروهایی رکورد مناسبی محسوب می‌شود.

مجری طرح خودروی خورشیدی غزال با اشاره به آغاز مطالعات برای طراحی و ساخت نسل 3 این خودرو اظهار داشت: از جمله اهداف طراحی این خودرو رسیدن به نمونه تجاری خودروهای خورشیدی است که برای این منظور اقدام به طراحی و ساخت نسل 3 این خودرو کردیم.

وی با اشاره به جزئیات نسل 3 این خودرو توضیح داد: خودروی خورشیدی غزال دارای یک موتور و یک سرنشین و همچنین 3 چرخ بوده است ولی در نسل 3 تعداد چرخ‌های این خودرو به 4 چرخ ارتقاء ‌می یابد که برای این منظور دو موتور الکتریکی بر روی چرخ‌های عقب نصب خواهد شد.

ابری نیا با بیان اینکه نسل جدید این خودرو دارای دو سرنشین خواهد بود، یادآور شد: درصدد هستیم تا سرعت این خودرو 100 کیلومتر در ساعت باشد.

وی بودجه طراحی و ساخت این خودرو را 800 هزار دلار ذکر کرد و ادامه داد: در صورت تامین این بودجه و طراحی و ساخت نسل 3 خودروی غزال قرار است در مسابقات خودروهای خورشیدی 2013 استرالیا شرکت کنیم.

مجری طرح خودروی خورشیدی غزال با اشاره به مواد ساخت این بدنه یادآور شد: برای ساخت بدنه 2 نمونه قبلی از فیبر کربن- رزین‌ها استفاده شده و در آن ‌فلز به کار برده نشده است. در نسل 3 این خودرو از آلومینیوم استفاده خواهد شد.