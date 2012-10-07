به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله عبیدی صبح یکشنبه در حاشیه بازید از پاسگاه های انتظامی سطح بخش مرکزی دیواندره اظهار داشت: برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه نتیجه زحمات شبانه روزی پرسنل نیروی انتظامی است.

وی افزود: با تلاش، ایثار، مشارکت و حضور مستمر مجموعه انتظامی در برنامه های مذهبی و مناسبت های ملی ضمن ایجاد امنیت اجتماعی، موفقیت های زیادی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سایه اقتدار نیروی انتظامی در منطقه حاصل شده است.

وی یادآور شد: نیروهای انتظامی افرادی متدین و ولایتمدار هستند که در مقاطع حساس انقلاب و نظام اسلامی در کنار مسئولان کشور در پاسداری از ارزش های اسلام و انقلاب با مسئولیت پذیری، قانون مداری و توانمندی در اجرای وظایف محوله نقش بسزایی را ایفا کرده اند.

در پایان این دیدار بخشدار مرکزی دیواندره با اهدای شاخه گل و لوح تقدیر از کلیه پرسنل نیروی انتظامی بخش قدردانی کرد.