جشنواره تئاتر کودک در زادگاهش کلید می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر کودک در سال 1370 با نام جشنواره امید در همدان پایه گذاری و 9 دوره آن در دیار الوند برگزار شد تا اینکه به دلیل مشکلات و مسائل مختلف از همدان رخت بربست و دوره دهم به میزبانی ارگ جدید بم و دوره یازدهم در زاهدان و دوره دوازدهم در گچساران برگزار شد .

رفته رفته جشنواره تئاتر امید که به جشنواره تئاتر کودک تغییر نام داده با مشکلات بسیاری در مسیر برگزاری سالانه ‌اش روبرو شد تا اینکه در سال 1385 از ذهن‌ها پاک و برگزاری‌ آن به فراموشی سپرده شد .

اصفهان جشنواره تئاتر کودک را دوباره زنده کرد

درست در همین زمان اصفهان با رایزنی‌های مختلف و برگزاری نشست‌های مختلف تخصصی با اهالی فن این جشنواره را دوباره زنده کرد و میزبانی آن را بر عهده گرفت .

این جشنواره چهار دوره در اصفهان برگزار شد و سپس با رایزنی مختلف مسئولان و پیگیری‌های انجام شده و قابلیت‌های استان همدان جشنواره تئاتر کودک به زادگاه خود بازگشت و امسال نوزدهمین دوره جشنواره تئاتر کودک در همدان برگزار می شود .

در همین خصوص معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان از آمادگی استان همدان برای برگزاری مطلوب نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان خبر داد.

هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مطلوب‌ جشنواره انجام شده است

علی‌اکبر فامیل‌کریمی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان انجام شده است، ادامه داد: با برگزاری جلسه های مختلف، ایجاد هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های اجرایی برنامه ریزی شد.

وی متولی این رویداد بزرگ فرهنگی را اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواند و گفت: به خاطر نوع و گستردگی کار، دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمات‌رسان نیز در این زمینه با فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همکاری دارند و هماهنگی‌های لازم با آنها انجام شده است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان تئاتر کودک و نوجوان را یک حوزه فرهنگی تأثیرگذار دانست و ادامه داد: امروزه بیشتر مشکلات و چالش‌ها در حوزه تربیتی است که با استفاده از این ظرفیت عالی می‌توان ابعاد پرورشی و تربیتی جامعه را ارتقا داد.

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مولود همدان است

وی با اشاره به تجربه خوب استان همدان در برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان را مولود همدان خواند و افزود: همدان با توجه به برخورداری از تجارب مثبت در برگزاری این جشنواره باید به عنوان یک الگو معرفی شده و تأثیرگذاری خود را به منصه ظهور بگذارد.

فرماندار همدان نیز با بیان اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آورده‌های خوبی برای همدان خواهد داشت، گفت: در بعد گردشگری، همدان دارای جاذبه‌های تاریخی و توریستی بالایی است که حضور هنرمندان داخلی و خارجی در این شهر می‌تواند زمینه تقویت بعد گردشگری همدان را فراهم آورد.

حسن قهرمانی مطلق با بیان اینکه در قالب تئاتر می‌توان مفاهیم و ارزش‌های اسلامی و انسانی را به مخاطبان آموخت، ادامه داد: به طور قطع توجه به این مهم می‌تواند فرزندان را برای زندگی آینده آماده سازد.

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان زمینه آشتی مردم با نمایش است

وی برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان را زمینه آشتی مردم با نمایش دانست و بیان کرد: البته این مهم زمانی محقق می‌شود که به مخاطب‌شناسی و محتوای نمایش توجه شایانی شده باشد.

قهرمانی‌مطلق در ادامه با بیان اینکه اجرای نمایش‌ها نباید مختص ایام جشنواره باشد، گفت: با یک برنامه‌ریزی خوب می‌توان اجرای مداوم و مستمر نمایش‌های پرمحتوا و غنی را در طول سال برای کودکان و نوجوان شاهد و ناظر بود.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته در راستای برگزاری مطلوب جشنواره در همدان اظهار داشت: در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است.

برای حضور دانش آموزان در جشنواره تئاتر کودک برنامه ریزی شده است

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان نیز اعلام کرد برنامه ریزی منظمی برای حضور دانش آموزان در جشنواره نوزدهم تئاتر کودک و نوجوان انجام شده است.

حسن مظاهری افزود: امسال برای بهره گیری بیشتر دانش آموزان استان از برنامه های جشنواره تئاتر کودک برنامه ریزی منظمی صورت گرفته است.

مظاهری اظهار داشت: باتوجه به اینکه مخاطبان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اغلب دانش آموزان هستند، تعامل و همکاری سازمان آموزش و پرورش و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مجری جشنواره تئاتر کودک تنگاتنگ است.

هنر نمایش در ارتقا فرهنگ و سلامت اخلاقی دانش آموزان مؤثر است

وی در ادامه بیان کرد: هنر نمایش علاوه بر کارکرد آموزشی در ارتقا فرهنگ و سلامت اخلاقی و روحی دانش آموزان بسیار مؤثر است.

مظاهری اضافه کرد: تئاتر علاوه بر نقش مؤثر در ایجاد نشاط و پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، کارکردهای آموزشی، تربیتی و حتی درمانی بسیاری دارد و نقش مؤثری در رفع مشکلات کوچک رفتاری و برطرف کردن عادات ناپسند اشخاص دارد.

وی تمرکز، دقت، فن بیان، آیین سخن‌وری، افزایش اعتماد به نفس و پرورش حافظه را از تاثیرهای مثبت تئاتر بر کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: تئاتر در مدارس می‌تواند نقش ارزنده‌ای در رشد کودکان و نوجوانان داشته باشد.

130 مهمان خارجی و داخلی به همدان می آیند

در همین راستا امروز بیش از 130 مهمان خارجی و داخلی برای حضور در نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان، وارد همدان می شوند.

مراسم استقبال از مهمانان جشنواره در مقابل هتل باباطاهر برگزار خواهد شد و سایر مهمانان نیز از روز 17 تا 19 مهر وارد همدان خواهند شد.

اجرای برنامه توسط کارناوال شادی عموی حمید، خوش آمدگویی به زبان های فارسی و انگلیسی توسط خردسالان به مهمانان و اهدای بسته فرهنگی و صنایع دستی همدان از جمله برنامه های مراسم استقبال مهمانان جشنواره هستند.

بنا بر اعلام مسئولان امر در روزهای برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در شهر همدان، در تمام مراکز شهرستان های استان همدان دو سانس نمایش در صبح و بعد از ظهر اجرا می شود و جشن بادبادک ها و اجرای نقاشی های طولانی از دیگر برنامه های جنبی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در شهرستان های استان همدان است .

جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان مهمترین رویداد هفته جاری استان همدان است

پرواضح است که برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان مهمترین رویداد هفته جاری استان همدان است که به طور قطع آثار و نتایج فراوان آن به ویژه در حوزه فرهنگی چشمگیر خواهد بود .

از سوی دیگر مبرهن است که برنامه‌های مهم فرهنگی و هنری در قالب‌های جشنواره‌ای که در سطح بین‌المللی نیز برگزار می‌شوند از قدرت اثربخشی بالایی برخوردار بوده و به رشد، تحول و توسعه شهر و استان میزبان کمک فراوانی خواهد کرد چراکه آثار و نتایج مثبت این‌گونه برنامه‌ها به صورت پررنگ و محسوسی شامل حال استان شده و فرصت‌های مهمی را در راستای سرعت بخشیدن به تحولات فرهنگی در آن استان به وجود خواهد آورد .