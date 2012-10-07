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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

در نیمه نخست سالجاری؛

1500 پرونده تخلف در زنجان تشکیل شده است

1500 پرونده تخلف در زنجان تشکیل شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در نیمه نخست سال جاری هزار و 535 پرونده تخلف در استان زنجان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه نیک‌‎مرد افزود: در 6 ماهه اول سال 91 ،‌ 57 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان به عمل آمده است.

وی با اشاره به کشف هزار و 889 فقره تخلف در این بازرسی ها اظهار داشت :‌ ارزش ریالی تخلفات کشف شده بالغ بر 14 میلیارد ریال است.

نیکمرد در خصوص شکایات دریافتی از ستاد خبری 124 سازمان تصریح کرد : در این مدت 1600 مورد شکایات به صورت حضوری ، تلفنی و کتبی به این ستاد ارسال گردیده است که از این تعداد 471 مورد به عنوان متخلف شناسایی شده و با آنها برخورد های لازم صورت پذیرفت.

وی با اشاره به اینکه 1380 مورد از شکایات دریافتی مربوط به کالا و 220 مورد مربوط به بخش خدمات می باشد یادآور شد : بیشترین شکایات دریافتی مربوط گرانفروشی و کم فروشی و تقلب است.

کد مطلب 1713782

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