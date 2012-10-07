به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها طی روزهای 5 تا 7 آبان‌ماه در شهر "ریمنی" و فقط در بخش تالو برگزار خواهد شد که 10 نماینده از کشورمان در این مسابقات شرکت خواهند داشت.

در بخش مردان فرشاد عربی، احسان پیغمبری، رضا خلف‌زاده، علی وطنخواه، حسام تشنیزی و محمد حسن‌زاده و در بخش بانوان محبوبه کریمی، زهرا کاوویان، نازنین حضرتی و ارغوان جلالی در غالب تیم دانشجویان کشورمان در این مسابقات حضور پیدا می‌کنند.

تیمور بنی طالبی هدایت تیم مردان و میترا عباسی مربیگری تیم بانوان را برعهده خواهند داشت. ضمن اینکه اسفندیاری هم به عنوان سرپرست تیم را همراهی خواهد کرد.