  1. ورزش
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۹:۲۷

ووشوکاران دانشجو در رقابت‌های جهانی شرکت می‌کنند

ووشوکاران دانشجو در رقابت‌های جهانی شرکت می‌کنند

تیم منتخب ووشوی دانشجویان ایران برای نخستین بار در رقابت‌های جهانی به میزبانی ایتالیا شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها طی روزهای 5 تا 7 آبان‌ماه در شهر "ریمنی" و فقط در بخش تالو برگزار خواهد شد که 10 نماینده از کشورمان در این مسابقات شرکت خواهند داشت.

در بخش مردان فرشاد عربی، احسان پیغمبری، رضا خلف‌زاده، علی وطنخواه، حسام تشنیزی و محمد حسن‌زاده و در بخش بانوان محبوبه کریمی، زهرا کاوویان، نازنین حضرتی و ارغوان جلالی در غالب تیم دانشجویان کشورمان در این مسابقات حضور پیدا می‌کنند.

تیمور بنی طالبی هدایت تیم مردان و میترا عباسی مربیگری تیم بانوان را برعهده خواهند داشت. ضمن اینکه اسفندیاری هم به عنوان سرپرست تیم را همراهی خواهد کرد.

کد مطلب 1713783

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