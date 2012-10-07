انقلاب 25 ژانویه یک حماسه بود/ تقدیر از نقش ارتش در حمایت از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد مرسی شب گذشته در سی و نهمین سالروز جنگ اکتبر با سخنرانی در ورزشگاه قاهره که ده ها هزار نفر در آن شرکت داشتند اظهار داشت: باید برای قهرمانان و خانواده های شهدا و زخمی های مصر زندگی با عزتی را فراهیم کنیم.

وی ضمن قدردانی از نقش نیروهای مسلح در جنگ 6 اکتبر سال 1973 و نیز در انقلاب 25 ژانویه گفت: موفقیت انقلاب 25 ژانویه به دلیل مخالفت ملت مصر و ارتش آن با سوء استفاده یک گروه اندک از پیروزی های اکتبر و بهره برداری شخصی از آن صورت گرفت؛ اما این گروه در تحقق اهداف خود ناکام ماند.

رئیس جمهور مصر در ادامه انقلاب 25 ژانویه که منجر به نابودی رژیم حسنی مبارک شد را پس از جنگ اکتبر حماسه دومی دانست که اداره امور را به کاردانش سپرد.

وی اظهار داشت که ارتش مصر در جریان قیام مردمی این کشور با تمام توان خود برای تحقق خواسته های ملت تلاش کرد و به عهد خود مبنی بر حمایت از انقلاب و واگذاری حکومت به غیرنظامیان وفا کرد.

مرسی همچنین از نیروهای وزارت کشور مصر در تلاش برای برقراری امنیت در کشور قدردانی کرد. وی بر ضرورت تلاش ملت، ارتش و دولت مصر برای دستیابی به توسعه و امنیت و ثبات در کشور تاکید کرد و از همه خواست صرفنظر از هر گونه وابستگی سیاسی، دینی و فکری برای توسعه کشور تلاش کنند.

رئیس جمهور مصر در بخش دیگر سخنان خود درباره اوضاع اقتصادی این کشور گفت: میانگین تورم در مصر در ماه سپتامبر طی 10 سال گذشته به پایین ترین حد خود رسید.

وی متعهد شد که برای بهبود سطح معیشتی مردم و حل مشکلات بهداشتی، سوخت و امنیت کشور تلاش کند. محمد مرسی در ادامه متعهد شد که برای برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد تلاش خواهد کرد.

محمد مرسی نسبت به آینده مصر ابراز خوشبینی کرد اما در عین حال اعتراف کرد که این کشور با چالش های بزرگی رو به رو است.