به گزارش خبرگزاری مهر، "رادامل فالکائو" یکی از گزینه‌های مورد علاقه تیم فوتبال چلسی است و گزارش‌ها حاکی از آن است که این بازیکن با مبلغ هنگفتی در ماه ژانویه به باشگاه لندنی منتقل می‌شود.

این مهاجم 26 ساله در حالی که با "تایمز" گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این سئوال که آیا علاقه دارد در فوتبال انگلستان بازی‌کند، اظهار داشت: انگلستان؟ یک روز به آنجا می‌روم. مدت زمان زیادی است که در انتظار آن هستم و دوست دارم یک روز، آن را امتحان کنم.

فالکائو افزود: وقتی بچه بودم عادت داشتم که تلویزیون تماشا کنم. بازیکنانی مثل "روی کین"، "اریک کانتونا" و "جیانفرانکو زولا" را دوست داشتم. اما یکی را بیش از بقیه دوست داشتم: "فاستینو آسپریا". فکر می‌کنم بتوانم با فوتبال انگلستان تطابق پیدا کنم. فکر می‌کنم بتوانم در آنجا گلزنی کنم.