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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۷

کاوندی:

نظارت بر تولیدکنندگان داخلی ضرورت دارد

نظارت بر تولیدکنندگان داخلی ضرورت دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان با اشاره به لزوم نظارت بر کار تولیدکنندگان داخلی گفت: تولیدکنندگان هر ماه یک نرخ برای کالا در نظر می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوندی شامگاه شنبه در جلسه با روسای تحادیه ها و اصناف استان زنجان اظهار داشت: اصناف و بازاریان استان زنجان جزو متدین ترین و با انصاف ترین اصناف کشور می باشند.

وی با بیان اینکه اصناف و بازاریان در تمام صحنه ها همراه نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند افزود: گواه این ادعا زلزله چندی پیش آذربایجان است که بازاریان استان زنجان ظرف 48 ساعت بالغ بر 50 تن کالا برای زلزله زدگان ارسال کردند.

رئیس مجمع امور صنفی استان با تاکید بر اینکه بازاریان در هر مرحله و مراسمی همواره پیش قدم بوده اند، ادامه داد: بازاریان در زمان و مکان مناسب تصمیمات خوبی می گیرند.

کاوندی همچنین از تکمیل نصب دوربین های بازار زنجان پس از 10 سال خبر داد و  کرد: در بحث تحریم ها و مشکلات اقتصادی اخیر به جز تعداد اندکی، سایر بازاریان هیچ مشکلی ندارند و هیچگونه اخلالی در بازار ایجاد نکرده اند.

کاوندی متفاوت بودن قیمت کالاهای تولیدی در طی چند ماه گذشته را عاملی بر مشکلات بازار عنوان کرد و گفت: باید بر روند کار تولیدکنندگان نظارت صورت گیرد تا در افزایش قیمت سلیقه ای عمل نکنند.

کد مطلب 1713786

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