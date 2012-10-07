دورخیز ایران برای حضور در مسابقات جهانی مهارت 2013 آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی مهارت (WSI) به طور سالانه مسابقات ملی مهارت را برگزار کرده و برگزیدگان را پس از انجام اردوهای آمادگی به مسابقات جهانی مهارت که هر دو سال یک بار در یکی از کشورهای عضو سازمان جهانی مهارت برگزار می شود، اعزام می کند.

ایران نیز به رغم تمامی محدودیتها در این مسابقات که در واقع نمایش توانمندی کشورها در رشته های مهارتی است، حضوری موثر داشته به نحوی که طی 10 سال رتبه ایران از جایگاه سی و پنجم در سال 2001 به رتبه ششم در رقابتهای جهانی لندن 2011 ارتقا یافته است.

سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت نیز صبح امروز همزمان در مرکز تربیت مربی کشور در کرج و مراکز فنی و حرفه ای کرج و مرکز فنی و حرفه ای مشیریه تهران به منظور شناخت نفرات برتر برای اعزام به مسابقات جهانی 2013 آلمان با حضور 670 مهارت آموخته از سراسر کشور آغاز شد.



شرکت کنندگان در این سری از مسابقات در 28 رشته شامل تاسیسات الکتریکی، فناوری اطلاعات- راه کارهای نرم افزاری برای تجارت، آجرچینی، کاشیکاری دیوار و کف، طراحی گرافیک، الکتروینک، مکاترونیک، تبرید و تهویه، لوله کشی و گرمایشی، کابینت سازی، طراحی وب، طراحی مهندسی مکانیک، رباتیک، فناوری خودرو، صافکاری خودرو، تراش و فرز CNC، طراحی فضای سبز، اتصالات چوبی، ساخت و تولید، جواهرسازی، کنترل صنعتی، فناوری اطلاعات- مدیریت سیستمهای تحت شبکه، جوشکاری، آشپزی، قنادی ( شیرینی پزی) و فناوری مد ( خیاطی) با یکدیگر به رقابت می پردازند.

مسابقات ملی مهارت در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار می شود و نحوه شرکت در این مسابقات به این ترتیب است که پس از اعلام فراخوان عمومی تمامی افرادی که مهارتی را به شکل تجربی یا از طریق حضور در دوره های فنی و حرفه ای آموخته اند، می توانند برای شرکت در مسابقات ثبت نام کنند.



تنها محدودیتی که برای حضور در مسابقات ملی مهارت از سوی دست اندرکاران پیش بینی شده محدودیت سنی است که در مورد رشته های انفرادی 21 سال و در مورد رشته های تیمی 24 سال است.



این افراد پس از موفقیت در مراحل شهرستانی و استانی وارد مرحله کشوری شده و برگزیدگان این مرحله به همراه نفرات برتر دوره دوازدهم برای شرکت در مسابقات جهانی 2013 آلمان به عنوان تیم اعزامی ایران معرفی می شوند.



اردوهای هشت ماهه آماده سازی برای مدال آوران



روز گذشته نیز طی آیینی مراسم افتتاحیه سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور تمامی شرکت کنندگان این دوره در تالار شهیدان نژادفلاح کرج و با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار شد تا امروز شاهد آغاز رسمی این مسابقات باشیم.



رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مدال آوران این مسابقات به مدت هشت ماه در اردوهای آماده سازی برای حضور در مسابقات جهانی مهارت شرکت داده خواهند شد، گفت: این اردوها در داخل کشور برگزار می شود و در مواردی نیز به دلیل برخی کمبودهای نرم افزاری اردوهایی در خارج از کشور نیز برپا می شود.



علی توکلی گلپایگانی افزود: سطح عملکرد این اردوها تعیین کننده رشته هایی است که تیم ایران در مسابقات جهانی مهارت 2013 آلمان در آنها به رقابت خواهد پرداخت.



گلپایگانی با اشاره به اینکه برای نفرات برتر استانی نیز این اردوها پیش از آغاز مسابقات ملی پیش بینی شد، هدف از این اقدام را مدیریت تنش، رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و ایجاد عدالت محوری با استفاده از اساتید مجرب و امکانات آموزشی مناسب ذکر کرد.



وی افزود: همچنین مهارت آموختگان در این اردوها با شناسایی نقاط ضعف و قوت یکدیگر با آمادگی بیشتری در این مرحله شرکت کرده اند.



به گفته گلپایگانی در مسابقات جهانی 43 رشته رقابتی و 6 رشته نمایشی است که تیم ایران از حضور در برخی رشته ها محدودیت دارد اما در بیشتر رشته ها شرکت می کند.



وی همچنین با اشاره به وجود 29 رشته رقابتی در مراحل شهرستانی و استانی و 28 رشته در مرحله کشوری، یادآورشد: یک رشته به این علت کاهش یافته که طبق قانون چنانچه تعداد شرکت کنندگان در رشته ای زیر هشت نفر باشد، آن حرفه مهارتی در لیست رقابتی ها جای نمی گیرد و صرفا نمایشی است.



برگزاری "ورک شاپ" ویژه کارشناسان داخلی



گلپایگانی افزود: در این دوره شرکت کنندگان در چهار رشته ساخت و تولید، مکاترونیک، رباتیک و طراحی فضای سبز به صورت گروهی و در 24 رشته نیز به شکل انفرادی به رقابت خواهند پرداخت.



رئیس مسابقات ملی مهارت در بخشی دیگر از حضور دو کارشناس داوری از کشورهای آلمان و سوئیس به ترتیب در رشته های مکاترونیک و کابینت سازی در این دوره از مسابقات خبر داد و گفت: استفاده از نقطه نظرات این دو کارشناس در سطح داوری و ارزیابی مسابقات، همچنین برگزاری دوره های تخصصی در قالب "ورک شاپ" ویژه کارشناسان داخلی از برنامه های پیش بینی شده با حضور این کارشناسان است.

گلپایگانی با اشاره به کسب رتبه ششم ایران در دوره گذشته ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته این جایگاه ارتقا یابد.



همچنین به گفته وی تیم های استانهای البرز و اصفهان هر کدام با 33 شرکت کننده کامل ترین تیم را راهی این مسابقات کرده و در تمامی رشته ها شرکت کرده اند.



نمایشگاه دستاوردها و گذر مهارت در مرکز تربیت مربی در کرج برپا شد





معاون پژوهشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور نیز دیگر ویژگی این مسابقات را برپایی نمایشگاه دستاوردهای مهارتی کشور همزمان با آغاز مسابقات برشمرد و گفت: شرکت های تولید کننده، دستگاه ها و وسایل آموزشی و صنعتی دستاورد های خود را به صورت تخصصی و عمومی ارائه داده اند.



محمود مکری افزود: در این نمایشگاه علاوه بر شرکت های تولید کننده، ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای کشور، مدارس، دانشگاهها و هنرستان ها و صنعتگران کشور شرکت دارند.



وی، توسعه و گسترش فرهنگ کار و مهارت آموزی، فرهنگ سازی عمومی به ویژه در بین علاقه مندان بخش صنعت و اتحادیه و تعاونی ها را از اهداف برگزاری این نمایشگاه ذکر کرد و یادآور شد: این نمایشگاه به مدت سه روز در ۲۰ غرفه تخصصی، ۶۰ غرفه عمومی، ۱۲ کارگاه آموزشی " گذر مهارت " و ایجاد تورهای صنعتی و مهارتی و رسانه ای برگزار شده است.



مکری با بیان اینکه بیشتر این کارگاه های آموزشی در مباحث کارآفرینی، فنی، تجهیزات کارگاهی و اختراعات مهارتی کارآموزان و مربیان کشور دایر شده، از مهمترین ویژگی های این نمایشگاه را آموزش های کارگاهی در نظر گرفته شده برای بازدید کنندگان عنوان کردو یادآورشد: بازدید از این نمایشگاه و مسابقات برای عموم رایگان است.

سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت از امروز 16 مهر آغاز شده و تا 18 مهرماه به مدت سه روز با شرکت 670 مهارت آموخته در 25 رشته در کرج و سه رشته آشپزی، قنادی و خیاطی در تهران دنبال می شود.