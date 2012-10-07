به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها روزهای نخستین آذرماه در پاریس برگزار خواهد شد و فدراسیون جهانی قضاوت رقابت‌های کاتا و کومیته را در هر دوبخش مردان وزنان به 200 داور منتخب از سراسر جهان برعهده خواهند داشت.

فدراسیون جهانی کاراته (WKF) قرار است سهمیه هر کشور را برای قضاوت در این مسابقات مشخص کند و اینکه چه داوری انتخاب و اعزام شود برعهده خود کشورهاست.

فدراسیون کاراته کشورمان اسامی 10 داور که شرایط قضاوت روی تاتامی جهانی را دارند به wkf ارسال نموده است. سلیمی، مردانی، یزدانی، خادمیان، حاج محمدیان، دهقان، محمد خانی، بهبودی، فدایی و سعیدی داورانی هستند که شانس قضاوت روی تاتامی مسابقات قهرمانی جهان را دارند.

بیست و یکمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان اول تا ششم آذرماه در پاریس برگزار خواهد شد.