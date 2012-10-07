ایران 45 درصد مقالات جهان اسلام را در حوزه نانو تولید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین نادری‌منش در حاشیه برگزاری کارگاه مشترک نانوی ایران و کره جنوبی در دانشگاه تربیت مدرس گفت: هدف جمهوری اسلامی ایران ایجاد زمینه همکاری در زمینه نانو فناوری میان دو کشور ایران و کره جنوبی می باشد که بر این اساس، کارگاه مشترکی میان این دو کشور برگزار شده است.

وی افزود: براساس آمار جهانی، ایران رتبه یازدهم جهان را در سال 2011 در حوزه نانو فناوری کسب کرده بود که در حال حاضر رتبه کشورمان در این حوزه به جایگاه نهم رسیده است.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: ‌ایران در بین کشورهای منطقه رتبه نخست تولید مقاله در حوزه نانو را دارد و جمهوری اسلامی ایران 45 درصد مقالات حوزه نانو را در جهان اسلام تولید می‌کند و بعد از ایران، کشور ترکیه 13 درصد مقالات حوزه نانو را در جهان اسلام تولید می کند.

وی با بیان اینکه بخش عمده علم نانو در کشور توسط متخصصان داخلی صورت می‌گیرد، گفت : این در حالی است که در برخی از کشورهای منطقه، میزان همکاری این کشورها با دیگر کشورهای خارجی در تولید علم نانو 80 درصد است.

معاون آموزشی وزیر علوم بیان کرد: در بین 10 کشور برتر جهان در حوزه علم نانو، پنج کشور جزو کشورهای آسیایی هستند که ایران نیز جزء این کشورها به شمار می‌رود.