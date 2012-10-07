سیروس نصیری در گفتگو با مهر، در ارتباط با اقدامات امور عشایر استان تهران در سال جاری، اظهارداشت: با توجه به اینکه امسال سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و نظر به اینکه عشایر از تولیدکنندگان عمده گوشت دام سبک هستند لذا طرح تجهیز تعاونی های تولیدی و خدماتی عشایر در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح میزان تولید جامعه عشایری از نظر کیفی و کمی ارتقاء خواهد یافت و همچنین خوداتکایی عشایر را در تامین و تجهیز نهاده های تولید تقویت خواهد کرد.

مدیرامورعشایر استان تهران با بیان اینکه برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال پیش بینی شده است، گفت: تاکنون در حدود 70 درصد این طرح به انجام رسیده و تا 2 ماه آینده 30 درصد باقیمانده این طرح به اتمام خواهد رسید.

نصیری در بیان محورهای این طرح، عنوان کرد: این طرح شامل تامین ادوات آب عشایر، تامین آب دام عشایر، تامین تجهیز کارگاه های تولید کنستانتره دام، تامین تجهیزات انتقال سوخت فسیلی (گاز مایع) و تامین بخشی از نقدینگی برای خرید علوفه و سایر نهاده های دامی است.

به گفته این مقام مسئول استان تهران دارای 8 تعاونی عشایری در شهرستان های عشایرنشین استان و یک اتحادیه عشایری استانی است که تقریبا کل عشایر استان در این تشکل ها سازماندهی شده اند.

وی در ادامه به عملکرد این بخش در سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته بالغ بر 144 پروژه عمرانی در عرصه های عشایری برای ارتقای توسعه انسانی عشایر اجرا شده است که از نظر تعداد پروژه در حدود 60 درصد و از نظر اعتباری در حدود 315 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (سال 89) افزایش یافته است.

نصیری اضافه کرد: سال گذشته برای اجرای پروژه های مذکور بالغ بر 45 میلیارد ریال در عرصه های عشایری هزینه شده است که تاکنون هزینه این مبلغ در بخش عشایر سابقه نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن در حدود 11 دستگاه اجرایی کشور نیز با اجرای 47 پروژه در قالب آئین نامه ساماندهی عشایر و اجرای مصوبات شورای عشایر رقم بالغ بر 32 میلیارد ریال هزینه کرده اند.