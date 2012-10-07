به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از آن که استیضاح وزیر ورزش و جوانان از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد، تذکرات نمایندگان به این اقدام هیات رئیسه ادامه یافت.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این خصوص با تاکید بر این که طرز کار هیات رئیسه در شان مجلس نیست، گفت:‌ انتظار مجلس در هنگام بررسی استیضاح در شان خانه ملت نبود.

وی خطاب به لاریجانی تصریح کرد: شما باید اعمال اراده کرده و انتظام مجلس را حفظ می‌کردید، زمانی که جلسه استیضاح آغاز شد شما فرمودید پس از آغاز استیضاح نمایندگان نمی‌توانند امضاهایشان را پس بگیرند اما پس از مدتی استیضاح را از دستور کار مجلس خارج کردید.

توکلی با اشاره به ادامه تذکرات نمایندگان مجلس به از دستور کار خارج شدن استیضاح وزیر ورزش و جوانان گفت:‌ پس از اینکه استیضاح از دستور کار خارج شد، ادامه بحث در این خصوص وجهی ندارد.

وی در قسمت دیگری از تذکر خود گفت:‌ در هنگام جنگ نخست وزیر پیش امام رفت و در پاسخ به سوال امام در خصوص میزان ذخیره گندم گفت" تنها 7 روز ذخیره گندم در اختیار داریم" و امام تاکید کردند که این ذخیره باید افزایش یابد و هیچ بحث سیاسی نشد.

نماینده مردم تهران در واکنش به اظهارات رئیس جمهور در کنفرانس خبری اخیرش تصریح کرد: درست است که رئیس جمهور مکرراً از حد خود خارج شده اما نباید پاسخ داد در شرایطی که مردم بسیار گرفتارند این بحث‌ها درست نیست.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکرات توکلی گفت: براساس آیین نامه جدید این اجازه به نمایندگان داده شده است که امضاهایشان را پس بگیرند اگر امضاها پس گرفته شد نماینده استیضاح کنندگان 5 دقیقه و وزیر با ارایه درخواست کتبی می‌تواند 10 دقیقه در صحن علنی مجلس صحبت کند.

لاریجانی با اشاره به اظهاراتش درابتدای جلسه امروز گفت: من از نمایندگان درخواست ارشادی داشتم که مجلس اگر وارد بحث شد امضاها را پس نگیرند اما طبق آیین نامه این اقدام نمایندگان اشکالی ندارد.