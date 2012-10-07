نادر پروین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با ورود دانشجویان به دانشگاه مرحله جدید و حساسی از زندگی آنان رقم می خورد، از این رو لازم است دانشگاه بستر مناسب را برای پیشرفت و تعالی آنان فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه این مرکز دانشگاهی 23 سال پیش و با همت والای مسئولان، نخبگان و کشاورزان خیر به عنوان اولین مرکز پیام نور در شمال غرب کشور تاسیس شد، افزود: هم اکنون پنج هزار و 500 دانشجو در 31 رشته کارشناسی و یک رشته کارشناسی ارشد با دو گرایش در این مرکز مشغول تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سقز ادامه داد: حدود 15 نفر عضو هیئت علمی و 200 نفر به عنوان استاد و مدرس مدعو با پیام نور سقز همکاری دارند و تاکنون خدمات ارزنده ای از بعد گسترش آموزش عالی در منطقه و توسعه منابع انسانی به یک میلیون نفر از ساکنین شهرستان های اطراف ارائه داده است و بیش از چهار هزار و 600 نفر در مقطع کارشناسی در این مرکز دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند.

پروین یادآور شد: مدرک تحصیلی دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی در سطح کشور همانند سایر دانشگاه های دولتی دارای اعتبار ملی و بین المللی است.

وی با بیان اینکه بیشترین قبولی مقطع کارشناسی ارشد مربوط به دانشگاه پیام نور است، گفت: سال گذشته حدود 170 نفر از دانشجویان مرکز سقز در مقطع کارشناسی ارشد قبول شدند که نشان دهنده سطح بالای علمی و توانمندی فارغ التصیلان این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سقز افزود: امروزه این دانشگاه در راستای تحقق عدالت خواهی در جامعه فرصتی استثنایی برای آموزش عالی همه اقشار در هر مکان و هر زمان با صرف کمترین هرینه و مناسب ترین شیوه آموزش و دانشجو محوری به وجود آورده است.