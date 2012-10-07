جایگاه تولید علم ایران تا سال 2018/ ایران در میان 10 کشور برتر دنیا

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقایسه روند رشد رتبه بین المللی کشور ایران در کلیه گرایش‌های علوم و علوم پزشکی و سلامت بر اساس تعداد مقالات در نظر گرفته شده است و بر اساس آن رتبه بین المللی کشور ترکیه در سال 2012 میلادی در کلیه گرایش‌های علوم برابر 19 و در علوم پزشکی برابر 15 است.

وی افزود: اگر ما با همین وضعیت پیش برویم در سال 2015 رتبه نخست در منطقه خاورمیانه را کسب می کنیم.

قانعی خاطرنشان کرد: علت این پیش بینی این است که ایران در کلیه گرایش های علوم از رتبه 22 در سال 2008 به رتبه 16 در سال 2010 رسید و در گرایش علوم پزشکی از رتبه 25 در سال 2008 به رتبه 18 در سال 2010 رسید.

وی با اشاره به رتبه بین المللی 10 کشور برتر جهان بر اساس تولیدات علمی در کلیه گرایش‌های علوم در سال 2018 میلادیبر اساس مطالعه انجام گرفته توسط موسسه علم‌سنجی Scimago گفت: بر اساس پیش بینی صورت گرفته رتبه اول به چین، رتبه دوم به آمریکا و رتبه سوم به انگلستان اختصاص می یابد.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: نکته جالب این است که این موسسه علم سنجی پیش بینی کرده است ایران با رشد فزاینده ای به رتبه چهارم دنیا در تولید علم می رسد.

جدول رتبه بین المللی 10 کشور برتر جهان بر اساس تولیدات علمی در کلیه گرایش‌های علوم در سال 2018 میلادی

ردیف نام کشور منطقه رتبه در سپتامبر 2012 رتبه در سال 2018 1 چین آسیا دوم اول 2 آمریکا آمریکای شمالی اول دوم 3 انگلستان اروپا سوم سوم 4 ایران خاورمیانه شانزدهم چهارم 5 آلمان اروپا چهارم پنجم 6 هند آسیا هفتم ششم 7 فرانسه اروپا ششم هفتم 8 ژاپن آسیا پنجم هشتم 9 کانادا آمریکای شمالی هشتم نهم 10 کره جنوبی آسیا بیست و دوم دهم

وی گفت: پیش‌بینی روند رشد تولیدات علمی کشورهای ایران و ترکیه در علوم پزشکی و سلامت نیز تا سال 2015 میلادی صورت گرفته است و ایران در سال 2008 تعداد مقالات 4810 داشته است این در حالی است که در همین زمان ترکیه دارای 10702 مقاله بوده است.

قانعی یادآور شد: بر اساس رشد پیش بینی شده در سالهای 2012 تا 2015 ، ایران به 18 هزار و 137 مقاله می رسد و ترکیه 17 هزار و 789 مقاله خواهد داشت. تعداد مقالات در نمایه نامه اسکوپوس برای این پیش بینی ملاک قرار گرفته است.