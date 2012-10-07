33 محموله دام قاچاق در خراسان جنوبی توقیف شد

محمدعلی رضائی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: در شش ماهه نخست امسال 33 محموله دام قاچاق به تعداد 756 راس دام در محورهای استان کشف و ضبط شده است.

وی اضافه کرد: این محموله ها از استان سیستان و بلوچستان وارد شده و در مسیرهای نهبندان و سربیشه توقیف شده است.

رضائی با اشاره به اینکه در این راستا 18 پرونده قضائی تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شده است، افزود: برای این تعداد پرونده، احکام مختلفی از جمله جریمه نقدی و زندان صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی خرسان جنوبی همچنین با اشاره به اینکه طی این مدت 15 هزار بازدید از مراکز عرضه در سطح استان انجام شده است، عنوان کرد: این تعداد بازرسی منجر به ضبط و معدوم سازی بیش از 18 تن فرآورده های خام دامی شده است.

وی ادامه داد: در این راستا 27 پرونده تشکیل شده و به مراجع قضایی صادر شده است.

رضائی در خصوص بیماری های شایع دام و طیور در خراسان جنوبی، تصریح کرد: بیشترین بیماری های مشترک طیور ویروسی بوده و درمان ندارد اما قابل پیشگیری است.

مدیرکل دامپزشکی خرسان جنوبی یادآور شد: واکسیناسیون، مدیریت صحیح و عدم حابجایی و انتقال دام در زمان شیوع بیماری ها از جمله فاکتورهای پیشگیری از بیماری مشترک انسان و حیوان است.