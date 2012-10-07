به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی که امروز یکشنبه در صحن علنی حضور یافته بود تا مورد استیضاح برخی نمایندگان قرار بگیرد، پس از آنکه به خاطر پس گرفتن برخی امضا ها این طرح منتفی شد گفت: با وجود اینکه این استیضاح منتفی شده است اما من نقایص و کمبودهای وزارتخانه را می پذیرم.

وی ادامه داد: کسی در وزارت ورزش به هیچ وجه نمی گوید اشکالی در ساختار وزارت جدید وجود ندارد. اصلا به همین دلیل شما نمایندگان مجلس ساختار دو سازمان قبلی را تغییر دادید اما قبول دارم که نارسایی هایی وجود دارد که باید در سایه تعامل و همکاری با نمایندگان این مشکلات حل شود. نمایندگان محترم هم مطمئن باشند که من با آنها همراه خواهم بود.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه موارد 21 گانه طرح استیضاح را مطالعه کرده است گفت: دوستانی که هنوز ابهاماتی در ذهنشان وجود دارد بیایند بنشینیم و با یکدیگر تعامل کنیم تا این مشکلات به حداقل برسد. درست است که استیضاح منتفی شده است اما این دلیل نمی شود که ما مشکلات و نقایص را فراموش کنیم.

محمد عباسی در پاسخ به انتقاداتی که یکی از نمایندگان مجلس به وی داشت و وزارت ورزش را به سوئ استفاده از بیت المال متهم کرد گفت: برخی نمایندگان نباید طوری حرف بزنند که ذهن مردم نسبت به مسئولان خراب شود. دوستانی که عنوان کردند ما در کیش جلسه و سمینار داشتیم و به برخی ها سکه دادیم بروند مطالعه بیشتری کنند ببینند اصلا ما در زمان حضورمان در وزارت ورزش و جوانان سفری به کیش داشته ایم یا نه.

وی ادامه داد: چنین اتهاماتی به هیچ وجه صحبت ندارد چرا که نه به عنوان جلسه نه سمینار و نه هیچ چیزی دیگری به کیش نرفتیم و سکه ای هم به کسی نداده ایم. در مورد لندن هم که اشاره کردند هیچ فرد غیر مرتبطی همراه کاروان ایران نبود اگر هم کسی بوده حتما دوستان اسامی را اعلام کنند.

وزیر ورزش و جوانان که صحبت هایش را کوتاه تر از زمانی که در اختیارش قرار داده بودند مطرح کرد در پایان به تشکر از نمایندگان مجلس پرداخت و گفت: این خیلی بد است که ما مردم را مضحکه مسائلی بکنیم که به هیچ وجه صحت ندارد. من مخلص همه شما نمایندگان هستم و محلص همه کسانی هستم که استیضاح را امضا کردند و کسانی که امضاهایشان را پس گرفتند. از همه تقدیر و تشکر می کنم.