دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه واحد بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف چه تعداد دانشجوی خارجی یا دانشجوی ایرانی که از خارج باز گشته دارد گفت: هیچ دانشجویی خارجی و یا اینکه از خارج بازگشته باشند نداریم.

وی ادامه داد: این واحدها یک زمانی تشکیل شد و دستور و راهبردش هم این نبود که دانشجویانی که برای تحصیل خارج رفته اند را بازگرداند بلکه برنامه آن بیشتر این بود شرایط و زمینه ای ایجاد کند که تا دانشجویانی که قصد رفتن به خارج از کشور برای تحصیل را دارند از این کار صرف نظر کرده و در داخل این پردیس وواحدها تحصیل کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: اگر بخواهیم اینگونه در نظر بگیرم، بله تمام این دانشجویان، دانشجویانی هستند که با توجه به تمکن مالی که دارند می توانستند از دانشگاههایی مانند هند و اکراین آذربایجان و شاید دانشگاه‌هایی بهتر پذیرش بگیرند اما با ایجاد این پردیس ها از رفتن صرف نظرکرده و در این واحدها مشغول به تحصیل هستند.

روستا آزاد افزود: اکنون با توجه به یک دهه تجربه، در زمینه واحد بین الملل دانشگاه قرار است بازنگری و اصلاحاتی در برنامه های این واحد داشته باشد.

وی افزود: مجوز برگزاری دوره کارشناسی این واحد را برای تهران اخذ کرده ایم و از امسال کارشناسی را نیز در تهران برگزار کرده و دوره کارشناسی ارشد و دکتری را در همان واحد کیش برگزار خواهیم کرد.