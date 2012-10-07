به گزارش خبرنگار مهر، تیرماه امسال بود که نشستی با هدف بررسی وضعیت تدوین کتب درسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد. در آن نشست غلامعلی حداد عادل رئیس و برخی دیگر از اعضای این فرهنگستان از وجود اغلاط املایی در کتابهای درسی و رعایت نشدن رسمالخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آنها انتقاد کردند.
حال پس از گذشته 3 ماه از آن برنامه جلسه ویژه کارگروه کاربست مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور برخی اعضای این فرهنگستان و نیز بعضی مسئولان مربوطه در وزارت آموزش و پرورش در محل فرهنگستان برگزار شده است.
در این جلسه که موضوع آن بررسی روند پیشرفت اِعمال مصوّبات فرهنگستان در کتابهای درسی بود، علاوه بر اعضای کارگروه، محمدعلی جمالیفر مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف، سید احمد حسینی مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش و محمد دبیرمقدم معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز حضور داشتند.
در ابتدای جلسه محمد دبیرمقدم همکاریهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و وزارت آموزش و پرورش را مطلوب ارزیابی کرد و پیگیری توافقنامههای صورتگرفته بین دو نهاد را از دلمشغولیهای فرهنگستان دانست و همچنین یکسانسازی و اِعمال دستور خطّ و واژگان مصوّب در کتابهای درسی را از اولویتهای همکاری بین دو نهاد برشمرد.
سیداحمد حسینی مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش نیز ضمن ارائه گزارشی از روند کار، بر اصلاح کتابها در دفتر چاپ و توزیع، مطابق فرهنگ املایی فرهنگستان تأکید کرد.
وی گفت: امسال 991 عنوان کتاب درسی در مقاطع مختلف به چاپ رسیده است و این تعداد به همراه کتابهای استانی و ضمیمهها به 1186 عنوان میرسد که 653 عنوان آن شامل کتابهای فنّی و حرفهای و کار و دانش است.
مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش افزود: از این تعداد 277 عنوان کتاب، جدیدالتألیف و یا با تغییرات کلّی است که رسمالخط مصوّب در آنها اِعمال شده است.
حسینی اضافه کرد: پس از این نیز در کتابهای جدیدالتألیف، مانند کتابهای پایهٔ سوم ابتدایی و اوّل دبیرستان، رسمالخطّ مصوّب اِعمال خواهد شد.
در ادامه این جلسه محمد دبیرمقدّم، این اقدام وزارت آموزش و پرورش را با توجه به زمان محدود، پیشرفتی بزرگ دانست و از حسینی و همکارانشان تشکر کرد.
محمد جمالیفر مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی هم در سخنانی تعامل میان فرهنگستان و آموزش و پرورش را به نفع فرهنگ کشور و زبان فارسی دانست.
وی همچنین گفت: در نگارش کتابهای پایهٔ سوم ابتدایی و اوّل دبیرستان، واژگان مصوّب لحاظ خواهد شد.
در پایان جلسه، نمایندگان آموزش و پرورش بازخورد جلسه مشترک فرهنگستان و مؤلّفان کتابهای درسی را بسیار خوب ارزیابی کردند و خواهان ادامهٔ اینگونه نشستها شدند.
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