راه آهن شلمچه به بندرلازقیه در سوریه متصل می شود

خسرو رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اتصال راه آهن ایران به عراق از طریق مرز شلمچه عنوان کرد: این پروژه دو بخش دارد، بخشی از کار در ایران و بخشی از کار در کشور عراق انجام می شود. در ایران کارها به خوبی پیش رفته و خط آهن تا نقطه صفر مرزی شلمچه رسیده است.

وی افزود: تابستان سال قبل این خط آهن با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد و حتی هم اکنون سیمان برای صادرات از طریق قطار تا مرز شلمچه ارسال می شود. ولی مشکل اصلی اتصال راه آهن ایران به عراق در کشور عراق است که آنها تاکنون نتوانسته اند این خط آهن را تکمیل کنند.



رشیدی عنوان کرد: متاسفانه عراق با مشکلات فراوانی به خصوص در بخشهای امنیتی مواجه است و این عوامل باعث شده ساخت و تکمیل این خط راه آهن مهم و استراتژیک در اولویت کاری این کشور قرار نگیرد.



مدیرکل راه آهن جنوب بیان کرد: در کشور عراق، سرمایه لازم برای اجرای این پروژه وجود ندارد و متاسفانه پیشرفت آن به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید برای اجرای آن مذاکرات جدی تری با کشور عراق داشت.



مدیرکل راه آهن جنوب تصریح کرد: اگر این خط راه آهن به صورت کامل تا کشور عراق راه اندازی شود، می تواند امتیازات فراوانی برای دو کشور به همراه داشته باشد و ایمنی حمل و نقل کالا و مسافر بین این دو کشور را با افزایش چشمگیری مواجه کند.



رشیدی عنوان کرد: افق این خط راه آهن، اتصال آن به کشور سوریه و تا بندر مهم لازقیه است که با این کار، این خط آهن را می توان به یک کریدور استراتژیک و حیاتی در منطقه تبدیل کرد. حتی می توان کل صادرات به سوریه و سایر کشورهای مجاور سوریه و مسافرت را از کشور ترکیه به این خط منتقل کرد زیرا بهتر و ایمن تر است.



وی اضافه کرد: راه اندازی این پروژه می تواند ترافیک جاده ای در استان خوزستان به واسطه انجام صادرات و واردات، عبور و مرور کامیونهای عراقی و تردد زوار عتبات عالیات را کاهش دهد. این طرح برای کشور عراق هم منافع فراوانی دارد زیرا با این کار کالا و خدمات و مسافر بدون مشکل خاصی تا قلب عراق وارد می شوند.