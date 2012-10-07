به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس طرح استیضاح وزیر ورزش و امور جوانان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما به دلیل اختلاف جمعی از استیضاح کنندگان با عده دیگری که امضای خود را از این طرح پس گرفتند هیئت رئیسه در انجام یا عدم انجام استیضاح سرگردان ماند.

بر اساس این گزارش در آغاز جلسه علنی ، هیئت رئیسه بررسی طرح استیضاح را در دستور کار قرار داد اما هنوز وارد بررسی این طرح نشده بود که جمعی از استیضاح کنندگان اعلام کردند که امضا خود را پس گرفتند و بررسی این طرح متنفی شده است اما علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد طبق آئین نامه چون طرح استیضاح هنوز بیش از 10 امضا دارد همچنان در دستور کار است.

پس از آغاز بررسی این طرح مجددا مخالفان استیضاح تلاش کردند و تعداد امضاها را کم کردند و لاریجانی در اثنای سخنان کامران اعلام کرد که استیضاح منتفی است.

موافقان استیضاح بر امضاها افزودند و مجددا این طرح در دستور قرار گرفت.

پس از سخنان کامران به عنوان موافق استیضاح حاجی دلیگانی نماینده برخوار و میمه نیز در موافقت با استیضاح صحبت که در اثنای سخنان وی لاریجانی اعلام کرد تعداد امضاهای استیضاح به زیر 10 رسیده بنابراین این بحث خاتمه یافته است.

به گزارش مهر این تصمیم گیری هیئت رئیسه موجب تذکر برخی از نمایندگان شد از جمله نادر قاضی پور یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح طی سخنانی گفت: نمایندگان حق قانونی در ارائه تذکر ، پرسیدن سئوال و استیضاح ، تحقیق و تفحص و ارائه طرح عدم کفایت رئیس جمهور را دارند این حق نباید از نمایندگان گرفته شود.

وی گفت: مجلس از نمایندگانی از سراسر ایران اسلامی، قومیت های مختلف، گویش های مختلف و مناطق مرزی تشکیل شده و نباید کل اعتبارات ورزش فقط به دو تیم تهرانی داده شود. وزارت ورزش باید به جوانان مرزی هم اجازه رشد دهد.

قاضی پور ادامه داد: وقتی استیضاح را پس می گیرند رئیس جمهور سواستفاده می کند. رئیس جمهور در مصاحبه بیجای خود مجلس و رئیس مجلس را زیر سئوال برد.

نماینده مردم ارومیه گفت: اگر استیضاح انجام نشد وزیر عدالت را رعایت کند. آذربایجان غربی یک تیم فوتبال دسته اول را هم ندارد وزیر ورزش 20 بار قول داده اما عمل نکرده است.

سلیمی نماینده محلات در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 67 و متن سوگند نمایندگان در آغاز به کار مجلس گفت: در این شرایط بغرنج اقتصادی وقتی تزاحم بین حقوق است باید اهم و مهم کرد . هم اکنون اولویت اول کشور و ملت مسائل اقتصادی است.

لاریجانی در پاسخ به سلیمی گفت: تذکر شما به همکارانتان است.

احمد توکلی نماینده تهران نیز نسبت به بی نظمی مجلس و نحوه بررسی طرح استیضاح وزیر به هیئت رئیسه انتقاد کرد و خطاب به لاریجانی گفت: ادامه بحث وجه قانونی ندارد شما استیضاح را از دستور خارج کردید اما مجددا تغییر دستور دادید. آقای عثمانی هم به عنوان نماینده منتخب استیضاح کنندگان نمی تواند در این باره صحبت کند.

لاریجانی در پاسخ به توکلی به اصلاح آئین نامه اشاره کرد و گفت: طبق اصلاح آئین نامه نماینده منتخب استیضاح کنندگان می تواند 5 دقیقه صحبت کند.

علیپور نماینده ساری نیز در تذکری گفت: استیضاح حق نمایندگان است در شرایط جاری تصمیم گیری با هیئت رئیسه است . بهتر است اولویت بندی کند.

وی افزود: رهبر انقلاب می فرمایند اقتصاد مقاومتی اجرایی شود و وضعیت کشور نابسامان است. مصاحبه رئیس جمهور را ببینید چطور مجلس را زیر سئوال برد. ما در جایی که وزیر ورزش در طول بازیهای المپیک و پارالمپیک برای کشور مقام آورد نباید این استیضاح را انجام دهیم. هیئت رئیسه می توانست جلسه را اداره کند.

لاریجانی در پاسخ به علیپور گفت: این گونه تذکرات وجهی ندارد. استیضاح کنندگان مصر بودند بنابراین استیضاح را در دستور کار گذاشتیم.