لزوم انجام آزمایش های ژنتیک پیش از ازدواج/5 انجمن ناشنوایان در کرمان فعالیت می کنند

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه هزار و 293 نفر ناشنوا تحت پوشش بهزیستی کرمان هستند، اظهار داشت: در حال حاضر پنج انجمن ناشنوایان در استان کرمان فعالیت می کنند.

این مسئول یادآور شد: درمان، تهیه لوازم ضروری، پرداخت کمک هزینه تحصیلی، برگزاری اردوهای تفریحی، برگزاری کلاسهای آموزشی از جمله فعالیت هایی است که در این انجمن ها انجام می شود.

عباسی گفت: از سال گذشته تاکنون 45 کودک از سوی بهزیستی کرمان کمک هزینه ای معادل 165یک میلیارد و 650 میلیون ریال برای کاشت حلزون دریافت کرده اند.

عباسی گفت: در اغلب موارد تشخیص به موقع و زود هنگام برخی اختلالات می تواند در درمان آن بیماری بسیار تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: والدین با انجام تست غربالگری شنوایی نوزادان می توانند از ناشنوایی فرزندان خود جلوگیری کنند.

عباسی یادآور شد: بیشترین آمار ناشنوایان مربوط به شهرستان کرمان است.

وی با تاکید بر لزوم انجام آزمایش های ژنیک پیش از ازداوج گفت: این امر در کاهش معلولیت ها تاثیر بسزایی دارد.

این مسئول با اشاره به فعالیت 4 مرکز خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا در کرمان افزود: ارائه خدمات مطلوب به ناشنوایان و کم شنوایان از مهم‌ترین وظایف بهزیستی است.

وی بر لزوم آگاه سازی جامعه در خصوص معلولیت ها تاکید کرد گفت: معلولان در بسیاری از زمینه ها دارای استعدادهای شگرفی هستند و نباید آنها را از جمامعه دور نگه داریم بلکه باید با فرهنگسازی مناسب توانایی های این افراد را شناسایی کرده و پرورش دهیم.