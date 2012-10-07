تشکیل پنج خانه قرآن روستایی در بخش مرکزی قم

حجت‌الاسلام سید حسین سجادی‌تبار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسئولیت خانه‌های قرآن در روستاها به عهده روحانیون مستقر است و تمام برنامه‌های آموزشی این خانه‌ها با نظارت آنان اجرا می‌شود.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات برنامه آموزشی این مراکز را شامل آموزش روخوانی و روان‌خوانی، تجوید، قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم ذکر کرد.



وی اظهار داشت: پیش از این سه خانه قرآن روستایی در بخش مرکزی قم تشکیل شده بود و مردمی کردن برنامه‌های قرآنی ما را بر آن داشت که این خانه‌های قرآن را گسترش دهیم.



وی در پایان گفت: امیدواریم خانه‌های قرآن روستایی با برگزاری کلاس‌های قرآنی و جذب نوجوانان و جوانان زمینه ترقی و پیشرفت معارف اسلامی و علوم قرآنی را فراهم کنند.

