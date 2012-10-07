  1. استانها
  2. قم
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

سجادی‌تبار به مهر خبر داد:

تشکیل پنج خانه قرآن روستایی در بخش مرکزی قم

تشکیل پنج خانه قرآن روستایی در بخش مرکزی قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات گفت: با همکاری و حمایت دارالقرآن الکریم قم پنج خانه قرآن در روستاهای بخش مرکزی قم تشکیل شد.

حجت‌الاسلام سید حسین سجادی‌تبار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسئولیت خانه‌های قرآن در روستاها به عهده روحانیون مستقر است و تمام برنامه‌های آموزشی این خانه‌ها با نظارت آنان اجرا می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات برنامه آموزشی این مراکز را شامل آموزش روخوانی و روان‌خوانی، تجوید، قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم ذکر کرد.

وی اظهار داشت: پیش از این سه خانه قرآن روستایی در بخش مرکزی قم تشکیل شده بود و مردمی کردن برنامه‌های قرآنی ما را بر آن داشت که این خانه‌های قرآن را گسترش دهیم.

وی در پایان گفت: امیدواریم خانه‌های قرآن روستایی با برگزاری کلاس‌های قرآنی و جذب نوجوانان و جوانان زمینه ترقی و پیشرفت معارف اسلامی و علوم قرآنی را فراهم کنند.
 

کد مطلب 1713818

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها