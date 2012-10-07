به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "مارک باسیلی یوسف" که در ابتدا با نام "ناکولا باسیلی ناکولا" شناخته می شد روز چهارشنبه همین هفته در دادگاهی در لس آنجلس حاضر می شود تا به این نکته رسیدگی شود که آیا وی که به صورت مشروط آزاد است با انتشار فیلم موهن از نظر قوانین آمریکا خطائی را مرتکب شده یا خیر .

وی در سال 2010 میلادی به اتهام فساد مالی و صدور چک های بی محل محاکمه و به صورت مشروط آزاد بود و یکی از مواردی که این آزادی مشروط را نقض می کرد استفاده بدون مجوز از نام مستعار بود، اقدامی که باسیلی آن را مرتکب شده است.

باسیلی 55 ساله در ماه گذشته میلادی با انتشار قسمت هایی از فیلم موهن خود در یوتیوپ موجی از خشم را در میان مسلمانان جهان برانگیخت.

باسیلی در هنگام بازداشت

باسیلی در تاریخ 27 سپتامبر توسط کلانترهای محلی بازداشت شد و در همان روز در دادگاه فدرال حاضر شد و از آن روز در مکانی نامعلوم تحت محافظت قرار گرفت .

البته در همان روز دادگاه حکم به زندانی شدن وی داده و اعلام کرد که باسیلی با قید ضمانت نیز نمی تواند آزاد شود، اما بعدها این فیلمساز به مکانی دیگر در لس آنجلس منتقل شد.

باسیلی در حالی روز چهارشنبه در دادگاه حاضر می شود تا به اتهام وی در خصوص استفاده بدون مجوز از نام مستعار رسیدگی شود که "سیندی لی گارسیا" یکی از بازیگران زن فیلم موهن نیز از وی شکایت کرده است.

این زن باسیلی را متهم کرده که در هنگام دعوت از وی برای ایفای نقش در این نقش و حتی در هنگام ایفای نقش، به وی گفته نشده که فیلم درباره حضرت محمد ( ص ) است و وی گمان می کرده که در یک فیلم تاریخی درباره اعراب در حال ایفای نقش است.

علاوه بر این زن دیگر بازیگران فیلم موهن نیز شکایت های مشابهی را علیه باسیلی مطرح کرده اند.