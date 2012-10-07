تلفات نظامیان خارجی در افغانستان کار حقانی است/ چالش جدید واشنگتن-اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی اعلام کردند که شبکه تروریستی حقانی که در پاکستان مستقر بوده و با القاعده در ارتباط است مسئولیت حملات نیروهای افغانی علیه سربازان خارجی را که باعث کشته و زخمی شدن بیش از 130 نظامی آمریکایی و ناتو در سال جاری شده است، برعهده دارد.

این اظهارات درحالیست که مقامات آمریکایی پیشتر اعلام کرده بودند حملات به اصطلاح "سبزها علیه آبی ها" را مخالفین نیروهای خارجی یا طالبان سازماندهی کرده و اعضای این گروه نیز مدعی انجام این حملات با هدف ایجاد شکاف میان نیروهای آمریکایی و افغانی شده بودند.

بر اساس اطلاعات بدست آمده از سوی آسوشیتد پرس در سال گذشته 35 نظامی خارجی در حملات نیروهای افغانی کشته و 61 فرد دیگر زخمی شدند.

از زمان استقرار شبکه حقانی در پاکستان و افزایش حملات نیروهای افغانی علیه نظامیان خارجی روابط واشنگتن-اسلام آباد بسیار پیچیده شده است.

سرکردگان شبکه حقانی همچنین قول داده اند که به "ملا عمر" رهبر طالبان وفادار بوده و با کمک یکدیگر حملات تروریستی انجام دهند اما این گروه کاملا مستقل عمل می کند.

افزایش تلفات نیروهای خارجی، مقامات غربی را به واکنش واداشته و "باراک اوباما" اعلام کرده است : آمریکا باید اقدامات بیشتری را برای حفاظت از جان نظامیان پس از گسترش موج حملات علیه نظامیان از سوی پلیس افغانستان که سبب کشته شدن 10 سرباز آمریکایی در دو هفته گذشته شد، انجام دهد.