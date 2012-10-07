به گزارش خبرگزاری مهر، مدیردبیرخانه نشست ادواری کلانشهرهای کشور گفت: انتقال مدیریت حریم و محدوده شهرها به جهاد کشاورزی نگرانکننده است.
محمدعلی میرنجاتی اظهار کرد: چنین طرحی در حال حاضر در حال رسیدگی است که با تصویب آن حوزه نفوذ از مدیریت شهرها خارج خواهد شد.
وی با اشاره به مشخص شدن کاربریها در حریم شهرها، عنوان کرد: اینکه قرار باشد در حریم شهرها محلهای مشاغلی چون دامداریها، آبزیان و ... تشکیل شود مشکلات مختلفی پیش خواهد آمد.
دستگاههای اجرایی شهرداری را در ارائه خدمات یاری کنند
شهردار مشهد گفت: تمام دستگاهها با درک میزان اهمیت شهرداریها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی شهری، بهبود امور زندگی شهروندان را که متاثر از خدمات این نهاد است یاری رسانند.
محمد پژمان در هشتاد و یکمین نشست شهرداران کلانشهرهای کشور اظهارکرد: برای توفیق در امور شهری باید با هماهنگی همه نهادها در مسیر توسعه گام برداشت.
وی افزود: با وجود تحریمهایی که هم اکنون شاهد آن هستیم، در وهله نخست با ایثار و از خودگذشتگی شهرداران و در گام بعد همراهی مردم و سایر نهادها چرخ توسعه و ترقی کشور همچنان به حرکت خود ادامه میدهد.
افزایش دستمزدهای کارگری را حتی دولت هم متقبل نشده است
شهردار کرمانشاه گفت: ارقامی در تغییر یا افزایش هزینههای جاری و دستمزدهای کارگری از سوی دولت ابلاغ شده است که حتی خود نیز به آنها عمل نکرده است.
قربانی در هشتاد و یکمین نشست شهرداران کلانشهرهای کشور با بیان این مطلب افزود: موضوع درآمدها نه تنها به عنوان چالشی فراروی شهرداریها تبدیل شده است بلکه کار فراتر از این رفته و شهرداریها را در حوزه هزینهها به ویژه هزینههای بخش کارگری با مشکلات متعددی مواجه ساخته است.
وی با اشاره به افزایش 52 درصدی افزایش حقوق در بخش کارگری افزود: این امر به همکاری افراد در شهرداری صدمه زده است به طوری که کارکنان شهرداری به دلیل این افزایش دستمزدها کارگران و اختلاف فاحش دستمزدی، همکاری لازم را با شهرداری ندارند.
مدیران در نظام اداری کشور آشنا به امور مدیریتی خود نیستند
شهردار سابق بیرجند گفت: یکی از چالشهای نظام اداری کشور آن است که مدیرانی در راس امور قرار دارند که به پستها و وظایف مدیریتی خود آگاه نیستند و به دلیل این ناآگاهی پس از تصدیگری امور، مورد بازخواست قرار میگیرند.
جواد وحدتیفرد در هشتاد و یکمین نشست شهرداران کلانشهرهای کشور اظهارکرد: تا زمانیکه این جو سنگین بر نظام اداری کشور حکم فرماست گره از مشکلات باز نمیشود.
وی ادامه داد: به منظور رفع این معضل در استان پیشنهاد میشود مدیرانی به عرصه مدیریتی قدم بگذارند که حداقل دو سال سابقه مدیریتی داشته باشند.
اختصاص تنها 300 میلیارد تومان اعتبار سوخت سال گذشته به شهرداریها
شهردار اصفهان گفت: دولت در سال گذشته تنها 300 میلیارد تومان اعتبار سوخت به شهرداریها را اختصاص داده است.
مرتضی سقاییاننژاد با انتقاد از عدم اجرای قوانین تصویبی در حوزه مدیریت شهری گفت: عدم اختصاص بودجه دولتی به بخش حمل و نقل عمومی یکی از مصوباتی است که هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
وی اظهار کرد: دولت باید 82.5 از بهای هر اتوبوس را پرداخت کند اما در حال حاضر این مهم حذف شده است.
تفکیک کار ملی و محلی نیازمند تصمیم مبنایی است
شهردار تهران گفت: تفکیک کار ملی و محلی و در راستای آن تقویت جایگاه شورای شهر باید تصمیمی مبنایی گرفته شود.
محمدباقر قالیباف در نشست مشترک شهرداران کلانشهرها گفت: از قبل از انقلاب تا سال 84، 30 درصد بودجه شهرداری تهران از بودجه دولت بوده است اما این رقم در حال حاضر به زیر 5 درصد رسیده است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع به همه شهرها سرایت کرده است بنابراین باید برای آن فکر و اندیشه شود تا بتوان اقدامی مناسب انجام داد.
شهردار تهران بیان کرد: در حال حاضر شهرداریها در بحث بودجه با مشکل مواجه شدهاند و اگر این مشکل حل نشود دچار بحران خواهیم شد بنابراین برای این مشکل باید به سرعت تصمیمگیری کرد.
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