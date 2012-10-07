نفرات برتر مسابقات دارت قهرمانی کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، مرحله نخست این رقابتها با حضور دارت اندازان 14 استان کشور برگزار شد که با رقابت جانانه شرکت کنندگان همراه بود. در پایان این مسابقات، چهار نفر برتر راهی رقابتهای دسته اول خواهند شد.



پس از پایان مرحله نخست، نفرات ذیل صاحب عناوین اول تا چهارم شدند:

مقام اول : محمد علی روشن بین از استان قم

مقام دوم : محمد مهدی دهقان از استان خراسان رضوی

مقام سوم : مصطفی ابراهیمی از استان خراسان رضوی

مقام چهارم : مجید رضوانی از استان البرز

هفته دوم لیگ دسته اول و زیر گروه بانوان روز جمعه 21 مهرماه برگزار خواهد شد. هفته دوم، لیگ برتر و دسته اول رده آقایان نیز روز جمعه 28 مهرماه انجام می شود.

