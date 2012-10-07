16 مرکز فرهنگی با 50 مشاور نوجوان در گلستان فعال است

حسین سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما باید هر موضوعی که در دنیا اتفاق می افتد شناسایی کنیم و کودکان و نوجوانان را با آنها آشنا کنیم.

وی بیان داشت: یکی از مشکلات اساسی ما درحال حاضر این است که با توجه به تهاجم دشمن مسائل دینی و حب معصومین در بین کودکان و نوجوان کمرنگ شده است که ما در این زمینه برنامه هایی همچون آشنایی با اساتید و شخصیت های تاریخی، معرفی کتاب های مختلف، برگزاری جشنواره همه چیز با کاغذ در دهه فجر، برگزاری دومین همایش کودکان و فرهنگ عاشورای در ماه محرم، ساخت و تولید انیمیشن، تقویت کارگاه های نجوم و رصد خانه ها، برپایی کامیون نمایش های عروسکی است.

سمیعی اظهار داشت: در همین راستا سعی داریم تا پایان سال اداره کانون پرورش کودکان و نوجوان بندر گز را افتتاح و همچنین افتتاح ماشین کتابخوانی سیار را برای روستاییان افتتاح خواهیم کرد.

وی با اشاره به دیگر فعالیت های کانون افزود: جشنواره قصه گویی در شب یلدا، برگزاری جشنواره معما و شگفتگی قرآن، تشکیل کانون پژوهشگران نوجوان ،برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و انمیشن، برگزاری جشنواره نمایش های خانگی، نقد 62 عنوان کتاب با حضور نویسندگان و مشاورین نوجوان، برگزاری مسابقه شعر خوانی و مشاعره تا پایان سال و برگزاری همایش رمان امروز با حضور شش نویسنده نوجوان از کشور است.



وی با اشاره به سرانه فرهنگی برای کودکان و نوجوانان گفت: ما در کشور باید به ازای هر 10 هزار دانش آموز 350 متر فضای دانش آموزی داشته باشیم که در حال حاضر این سرانه در کشور 45 صدم درصد و در استان گلستان 25 صدم درصد است که ما 20 درصد از نرم کشوری کمتر است.



مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به دلایل این موضوع ابراز داشت: یکی از دلایل مهم این عقب ماندگی دیر جدا شدن ما از مازندران بود که در آن زمان ما فقط 4 مرکز فرهنگی و آموزشی داشتیم و توانستیم به لطف الهی 16 مرکز را در حال حاضر افتتاح کنیم .

بودجه عمرانی پاسخ خواسته های ما را نمی دهد



وی با اشاره به بودجه سال قبل این اداره گفت: بودجه عمرانی پاسخ خواسته های ما را در سال نمی دهد و برای اینکه بتوانیم به کودکان و نوجوانان خدمات ارائه کنیم و همچنین بیشتر بودجه ی ما به کسری های سال قبل اختصاص پیدا می کند باید بودجه بیشتر شود .



وی افزود: امسال هیچ بودجه ای را بابت فعالیت های فرهنگی دریافت نمی کنیم.



سمیعی با اشاره به اینکه امروز کودکان مورد تهاجم مستقیم دشمن هستند ابراز داشت: امروز اگر به داد کودکان نرسیم فردا دیر است چرا که دشمن امروز صرفا به دنبال از میان برداشتن ارزشهای دینی و مادی ما است و یکی از ارزش های ما در این کشور که مورد حمایت مستقیم مقام معظم رهبری است.



مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در ادامه اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم در بین این قشر ارزشهای دینی را بالا ببریم دو فعالیت ویژه را در دستور کار خود قرار دادیم که ازجمله حضور پر شور کودکان و نوجوانان گلستانی در جشنواره رضوی است .



وی ادامه داد : از جمله رتبه هایی که کودکان و نوجوانان استان در آن رتبه آورده اند مقام اول در جشنواره نام و نشان های رضوی،؛رتبه 1،2، سوم در جشنواره نمایش نامه رضوی،رتبه اول در جشنواره کتاب رضوی،اخذ رتبه اول و دوم در جشنواره شعر خوانی رضوی کسب کردیم و در مجموع ما در این جشنواره 694 اثر را فرستادیم.



وی گفت: یکی از رسالت های اصلی ما در سال اری تشویق کتاب و کتاب خوانی در بین کودکان و نوجوانان است که در مجموع 10 فعالیت را در این حیطه برای آنها اجرا خواهیم کرد.



وی بیان داشت: در سال گذشته با حضور نویسندگان کتاب ها، حدود 10 کتاب را برای کودکان و نوجوانان به نقد گذاشتیم.



این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان رتبه دوم کشوری را کسب کرده است و به همین دلیل ما دبیر روخوانی کتاب در کشور هستیم.