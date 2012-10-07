به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده برخوار و میمه در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حین بررسی استیضاح وزیر ورزش و امور جوانان در موافقت به این طرح طی سخنانی اظهار داشت: قطعاً‌ همه همکارانی که طرح استیضاح وزیر و رزش را امضا کردند از مشکلات موجود ارزی و اقتصادی خبر دارند.

وی ادامه داد: اما این مساله با موضوع نظارت بر حوزه‌های دیگر قابل جمع نیست. طرح استیضاح وزیر جوانان پیش از برگزاری المپیک لندن مطرح شده اما به دلیل برگزاری المپیک بنا به مصلحت ورزش کشور به تاخیر افتاد. البته متاسفانه برخی بداخلاقی‌ها که وهن مجلس بود بودیم

نماینده برخوار و میمه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در طول یک سال گذشته 19 نفر به عنوان رئیس فدراسیون‌های ورزشی جابجا شدند. این جابجایی‌های بی حساب و کتاب لطمات زیادی به روزش کشور وارد کرده و به نظر می‌رسد وزیر ورزش در این تصمیم گیری ها دخیل نبوده است و در وزارت و رزش 80 در صد تصمیمات توسط دو نفر گرفته می‌شود که اسناد آن هم موجود است.

وی افزود: طبق قانون خدمات کشوری حداکثر 15 درصد از افرادی که در پست‌های مدیریتی منصوب می‌شوند می تواند خارج از وزارتخانه باشد اما هم اکنون 55 درصد مدیران از خارج از دستگاه‌ها تامین شده است. از31 مدیرکل 17 مدیرکل از خارج از دستگاه ورزش وارد شده و در قسمت مدیران ستادی 70 درصد مدیران از خارج از دستگاه منصوب شده‌اند یعنی از 27 مدیرکل ستادی 19 مدیراز خارج از دستگاه وارد وزارت شده‌اند و این برخلاف قانون مجلس است.

حاجی دلیگانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به تبصره بند ب ماده 23 قانون برنامه پنجم پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است اما ما شاهد پرداخت‌های میلیاردی به بازیگران حرفه‌آی پرسپولیس و استقلال هستیم که این پول از بودجه بیت‌المال پرداخت شده و دل جوانان ورزشکار را خون کرده است. همچنین هزینه‌های زیادی برای استخدام سر مربی و مربی از خارج از کشور خرج می‌شود.

وی نسبت به همراهان وزیر در االمپیک لندن انتقاد کرد و گفت: چرا این هزینه ها از پول بیت المال انجام شده و حساب و کتاب ندارد. چرا ش ماه از سال گذشته و هیچ بودجه‌ای برای بودجه جاری دستگاه های ورزشی استانی اختصاص داده نشده است.

نماینده برخوار و میمه گفت: ماده 13 مدیریت خدمت کشوری دولت را مکلف کرده به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و زیرساخت‌های ورزشی اقدام کند. هم اکنون آ‌ن چه که درباره پرسپولیس و استقلال انجام می‌شود خلاف قوانین است. این دو شرکت جزو شرکت‌های سودده هستند اما برای هر کدام در بودجه شش میلیارد تومان اختصاص داده شده است. این در حالی است که مسئولان هر باشگاه بودجه خود را حداقل 17 تا 20 میلیارد تومان بسته‌‌اند.

وی در خصوص صندوق اعتبار پیشکسوتان و رزش کشور گفت: در این صندوق شرکت روغن نباتی قو را بدون قرارداد خریداری کردند و به شرکت شیرین فراز با چک عادی حواله فروخته‌اند البته کارهای دیگری را بدون قرارداد و خارج از رابطه انجام داده‌اند که لیست اسناد آن موجود است. این موارد به وزیر هم منعکس شده اما اینکه چه اقداماتی انجام داده‌اند مشخص نیست. مبالغی که به صورت ارزی و ریالی در دوره ریاست آقای عباسی برداشته شده صرف چه کار هایی شده است؟ این صندوق مربوط به پیشکسوتان ملی است یا بنگاه و حیاط خلوت وزارت ورزش؟

لاریجانی حین سخنانم حاجی دلیگانی اعلام کرد که به وی گزارش دادند که طرح استیضاح مجدداً از نصاب افتاده است و برخی استیضاح کنندگان اعلام کرده‌اند که به خاطر شرایط اقتصادی امضای خود را از این طرح پس می‌گیرند.

وی اعلام کرد:‌بنابراین این طرح قابل بررسی نیست.

حاجی دلیگانی نیز گفت: ما مانعی برای بررسی مسایل اقتصادی نیستیم و برای امضای خود احترام قائلیم اگر حق نبود من امضا نمی‌کردم و چون احساس کردم حق است حاضر به گذشت از این حقم نیستم.

به گزارش مهر پس از سخنان حاجی دلیگانی پرونده طرح استیضاح وزیر ورزش در مجلس بسته شد و پس از تذکر چند نماینده نسبت به این موضوع دستور کار مجلس تغییر کرد.