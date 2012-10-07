راه برون رفت از تحریم ها اقتصاد مقاومتی است

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تحریم ها تصریح کرد: تحریم ها قطعا در جامعه بی تاثیر نیست اما تحریم ها تنها در این چند سال بوجود نیامده و مردم در مقابل این تحریم ها می ایستند و دست از اعتقادات خود نمی کشند حتی اگر گرسنه بمانند.

وی با محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) گفت: حرکت موهن استکبار در تهیه این فیلم موهن باعث شد مردم ما بیشتر درصحنه باشند واین پیامی برای دنیای استکبار دارد که مردم ایران نسبت به ارزش های اسلامی کوتاه نمی آِیند.



حجت الاسلام قندهاری گفت: پیام مردم ما در راهنمایی وتجمع اعتراض آمیز این است که مردم به اعتقادات خود بسیار پایبند هستند و این جسارت های دشمنان نه تنها مردم را سست نمی کند بلکه مردم را در مقابل استکبار محکم تر و راسخ تر می کند.



وی افزود: علت اصلی دشمنی نسبت به جمهوری اسلامی این است که موفقیت های جمهوری اسلامی در همه عرصه ها بوده است و پیام انقلاب در سراسر جهان اسلام طنین انداز شده است .