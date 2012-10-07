به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه فوتبال دوستانه تیم فوتبال استقلال و تیم هنرمندان در ورزشگاه آرارات برگزار شد.

حمید سجادی معاون ورزشی وزارت ورزش و جونان از میهمانان ویژه این بازی خیر خواهانه بودند که از فرصت پیش آمده جهت بازدید از باشگاه ورزشی و و فرهنگی آرارات نیز استفاده کرد. این بازی در سایه تلاش و همکاری قابل تقدیر باشگاه آرارات در شرایط خوب زمین و همچنین مهمان نوازی از این باشگاه از شرکت کنندگان برگزار شد.

احمد قویدل مدیر عامل کانونی هموفیلی ایران پرچمی را که به یادمان این بازی تهیه شده بود با همکاری رضا رجبی سفیر ورزشی این کانون به کاپیتانهای دو تیم استقلال و هنرمندان اهدا نمود. این پرچم یادمان با تقاضای مدیر عامل کانون توسط سجادی معاون ورزشی وزارت ورزش و جوانان و با هدف تشکر از همکاری ارزشمند باشگاه آرارات به خالوئیان رئیس باشگاه آرارات اهدا گردید.

میراعلایی رئیس بنیاد سینمایی فارابی که در حال حاضر جشنواره فیلم کودک و نوجوان را برگزار می نماید حضور پر شوری در این مسابقه داشتند و اعلام کرد به ازای هر گلی که از دروازه ها عبور کند یک میلیون تومان به کانون خیریه هموفیلی و آلزایمر کمک خواهند نمود.

این دیدار چنانچه انتظار می رفت با نتیجه 7 بر صفر به سود تیم استقلال خاتمه یافت.