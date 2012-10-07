انتقال نسخ خطی و اسناد یزد به تهران برای جلوگیری از نابودی آنها

محمدرضا ملک ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم رسیدگی مسئولان به وضعیت نامناسب ساختمان مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد گفت: بعد از اینکه موضوع قدیمی بودن ساختمان مرکز اسناد یزد و نگرانی ما و برخی از پژوهشگران حوزه اسناد نسبت به سرنوشت اسناد و منابع باارزش موجود در آن رسانه‌ای شد، جلسه‌ای در استانداری یزد برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ما مشکلاتمان را با مسئولان مربوطه در استانداری مطرح کردیم و آنها هم اعلام کردند در این زمینه باید سازمان اسناد و کتابخانه ملی به فکر تامین محل برای شعبه استانی خودش باشد. از طرف دیگر کتابخانه ملی هم اعلام کرده که بودجه عمرانی جهت ساخت یک بنای جدید برای این شعبه استانی ندارد و لذا عملاً این جلسه بی‌نتیجه بود.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد اضافه کرد: ما حتی قبل از اینکه وضعیت به این حد از وخامت برسد، تدابیری را اتخاذ کردیم تا آسیب جدی به منابع و اسناد ارزشمند موجود در مرکز وارد نشود؛ اول اینکه همه کتاب‌های خطی و بخشی از اسناد ارزشمند را به تهران منتقل کردیم تا به صورت امانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری شوند.

ملک ثابت گفت: ما در گام بعدی تعدادی دوربین بسیار گرانقیمت مداربسته را خریداری و در محوطه مرکز اسناد یزد نصب کردیم تا ضریب امنیت مرکز افزایش یابد. از سازمان آتش نشانی درخواست کردیم که هم توجه بیشتری به اینجا داشته باشد و هم پرسنل مکز را برای آمادگی در مواقع بحران، آموزش دهد.

وی ادامه داد: در گام بعدی با نیروی انتظامی هماهنگی انجام دادیم که هم گشت زنیهای شبانه‌اش را در حوالی مرکز افزایش دهد و هم در صورت امکان یک نیرو را به صورت ثابت جلوی مرکز مستقر کند. همچنین قرار شد سازمان میراث فرهنگی بخشی از اشیا عتیقه‌ای را که در مرکز نگهداری می‌شود، به جای دیگری منتقل کند.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد همچنین گفت: ما در مجموع و تا جایی که امکانش برایمان وجود داشت، مجموعه مدیریت بحران یزد را نسبت به وضعیت نگران کننده مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد حساس کرده‌ایم.

بر اساس این گزارش، چندی پیش خبر اقدام چند سارق به حفر چاله‌ای به عمق یک متر در دیوار ساختمان تاریخی و 160 ساله مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با هدف ورود به این بنای قدیمی و سرقت منابع و اسناد ارزشمند و اشیاء قیمتی موجود در این مرکز، توجه اصحاب پژوهش و نیز میراث فرهنگی را به خود جلب کرد و در پی این اتفاق کارشناسان مدیریت بحران استانداری یزد از ساختمان و قسمت‌های مختلف سازمان مذکور بازدید کردند. مسئولان مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد پیش از این بارها برای جابجایی مکانی آن تلاش کرده بودند، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.