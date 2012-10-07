به گزارش خبرنگار مهر، این همایش برای معرفی یکی از هزار شهر ایرانی است که دارای تمدن و قدمت چند هزارساله است. در افتتاحیه این همایش محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، وحید جلال زاده استداندار ارومیه، جواد شریف نژاد فرماندار ارومیه و دبیر همایش، محمد علی معلم دامغانی رییس فرهنگستان هنر و جواد جهانگیر زاده نماینده مردم ارومیه در مجلس سخنرانی خواهند کرد.

برگزاری نمایشگاه آثار میراث فرهنگی، رونمایی از کتاب‌های تاریخی و فرهنگی ارومیه، اجرای موسیقی آیینی و نواحی از جمله برنامه‌های این همایش به شمار می‌رود.

همچنین در این همایش 8 مقاله پژوهشی درباره ادبیات، میراث فرهنگی، هنرهای تجسمی،‌ موسیقی، معماری این شهر تاریخی توسط محبوب طالعی، بهرام آجرلو،‌ زهرا پاکزاد، اسداله‌مالکی، مجتبی آزادی، محمدرضا پور جعفر، نینا الماسی‌فر، ‌وحید بوستان احمدی، روح‌الله شمسی زاده ملکی و محمد صبحدل ارائه می‌شود.

همایش یک روزه شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی اورمیه دوشنبه 17 مهر ساعت 10 تا 18 در تالار ایران فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصر( عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552 برگزار می‌شود وشرکت در این همایش برای کلیه علاقه‌ مندان آزاد است.