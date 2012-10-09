طرح ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در انتظار تصویب مجلس

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح ملی مقابله با پدیده گرد و غبار را تهیه کردیم، در حال حاضر در دست نمایندگان مجلس در کمسیون های مربوطه قرار دارد و منتظریم این دو طرح در مجلس به قید فوریت مطرح شود.

قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست افزود: قرار شد این طرح با قید دو فوریت در مجلس مطرح شود و مجلس اعتبارات لازم را در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد تا این دستگاه ها نیز وظایف خود را در قبال این طرح انجام دهند.

وی تصریح کرد: این طرح برای مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور تهیه شده است که طبق آن سالانه باید 500 هزار هکتار عملیات بیابان زدایی اجرا شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در ادامه با اشاره به محورهای این طرح گفت: جنگل کاری، نهال کاری، بذرپاشی، پخش سیلاب، ایجاد بادشکن، مالچ پاشی، احیای تالاب ها، تأمین و نصب تجهیزات هواشناسی، پایش اجرای طرح جامع، پایش و تأمین امکانات بهداشتی و درمانی جهت کمک به گروه های سنی حساس و آسیب پذیر در شرایط هشدار از جمله محورهای طرح ملی مقابله با پدیده ریزگردها است.

شاعری با اشاره به کانون ریزگردها خاطرنشان کرد: مجموعه کانون های گرد و غبار که در کشور عراق وجود دارد حدود چهار کانون اصلی است و دو کانون گرد و غبار هم در کشور سوریه و عربستان فعال است.

همچنین محمدجواد محمدی زاده- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست نیز پیش از این با بیان اینکه طرح جامع مقابله باریزگردها توسط این سازمان و مشارکت دستگاه های مختلف از جمله وزارت خانه های نیرو، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان هوا شناسی وسازمان جنگلها ومراتع در دو برش داخلی وخارجی تهیه شده است، گفت: این طرح به اعتبار چهار هزاروچهار صد میلیارد تومان جهت اجرا نیاز دارد تا در یک برنامه پنج ساله تمام اقدامات لازم برای تثبیت شن های روان ومقابله با ریزگردها انجام شود.