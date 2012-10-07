به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دو فوریت طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح بودجه سال 1391 کل کشور توسط نمایندگان با 193 رای موافق از 247 رای به تصویب رسید.

این طرح جهت جلوگیری از رکود و نیز توجه بیشتر به تولید و سرمایه گذاری و همچنین هدایت منابع عمومی کشور به سمت سرمایه گزاری و افزایش تولید است.

در توجیه این طرح آمده است: مهمترین منابع اعتبارات دولت ومنابع ناشی از فروش نفت است و طرح حاضر هدایت منابع ناشی از فروش ارز حاصل از فروش نفت است که با اجرای آن اولا کلیه منابع حاصله به حساب خزانه واریز می شود و ثانیا به بخش اجرای طرح های عمرانی و نیز تسهیلات بخش تولید توجه کافی می شود.