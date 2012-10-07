فعالیت 35 هزار نفر در شهرکهای صنعتی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد در گفتگویی اظهار داشت: اکنون درشرایطی که کشور در مصاف با تحریمهای شدید و ناجوانمردانه آمریکا و صهیونیسم جهانی و ایادی آنان قرار گرفت، حمایت از واحدهای صنعتی بمنظور حفظ تولیدات داخلی و اشتغال ضروری است.

وی افزود: هم اکنون تعداد هزار و 296 واحد تولیدی و صنعتی بهره بردار در شهرکها و نواحی صنعتی استان با حجم سرمایه گذاری هزار میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال 35 هزار و 22 نفر درحال فعالیت است.

وفایی نژاد گفت: درحال حاضر کمبود نقدینگی از مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقـر در شهرکهـا و نواحی صنعتی مازندران بوده که امیدواریم با کمک دولت و مسئولان بانکها، اقدامات مؤثری جهت رفع موانع و حل مشکلات این واحدها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی معتبر با برند جهانی در زونهای مواد غذایی، شیمیایی، فلزی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی مازندران درحال فعالیت هستند و با تمام تلاش در جهت تأمین مواد مصرفی اولیه مردم کشور، از همه ظرفیتهای خود استفاده می کنند.

وفایی نژاد بیان داشت: با انجام تعامل و پیگیریهای مدیران و مسئولین استانی بویژه بانکها، باید بسترهای لازم را برای مقابله با تحریمها و کاهش آسیب پذیری واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم کنیم.