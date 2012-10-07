110 پروژه پیشگیرانه در اصفهان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش شنبه شب در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران که به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایایی طبیعی برگزار شد، در گزارشی کوتاه از حادثه بلایای طبیعی اظهار داشت: حوادث طبیعی صرفاً بلا نیستند بلکه دخالت‌های بشری و دخل و تصرف در طبیعت از جمله، تجاوز به حریم رودخانه،عدم مقاوم سازی، ساخت و ساز روی گسل موجب بلا می‌شود در حالی که ماهیت این اتفاقات طبیعی بد نیست.

وی در مورد وضعیت حوادث طبیعی در اصفهان افزود: استان اصفهان چهار راه ارتباطی در کشور است و 110نفر نیروی امداد دوره دیده دارد.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان در زلزله بم، منجیل، خوش درخشید و توانست پنج هزار واحد مسکونی را در منطقه بم احداث کند.

وی ادامه داد: مدیریت بحران را قبل از اتفاق پیشگیری، مقاومت، بازسازی می‌کنیم،چنانکه در سال جاری مدیریت بحران استان اصفهان جانشین مدیریت بحران تهران انتخاب شد.

شیشه فروش به جلسه ستاد مدیریت بحران اشاره و گفت: 70 مدیر و معاون در طرح جامع مدیریت بحران حضور دارند.

وی همچنین از طرح جامع مدیریت بحران در دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و افزود:36 مورد بلا در اصفهان شناخته شده است که مهم‌ترین آن خشکسالی،تگرگ،بارندگی و تصادفات است.

وی به حادثه آتش سوزی دو شب پیش اصفهان اشاره کرد و گفت: 30 خودرو آتش نشانی به این نقطه اعزام شدند.

شیشه فروش تاکید کرد : باید مخاطرات را پیگیری کنیم، چنانکه حوادث موجب دست دادن 700 تا 800 نفری در جاده برون استانی شد.

وی از برگزاری 470 جلسه تخصصی ویژه خشکسالی خبر داد و تصریح کرد: 12 هزار تانکر آب برای 12 هکتار باغات کشاورزی استان توزیع آب شده است.

شیشه فروش، رفع آفات سه میلیون درخت و کنترل بیماری سالک را از برنامه‌های اجرا شده ستاد مدیریت بحران عنوان کرد.

وی با بیان اینکه 12 همایش علمی با همکاری دانشگاه‌ها برگزارشده، افزود: تعطیلی پنج شنبه‌ها روی میز استانداری اصفهان است.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان از تخصص 250 میلیون تومان به مدیریت بحران خبر داد و گفت: 110 پروژه پیشگیرانه و مقابله‌ای در اصفهان انجام شد که 800 میلیون تومان آن به اداره کل منابع طبیعی داده شد که موظف به کاهش 100 درصدی حریق در مراتع شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بلایای طبیعی جزء لاینفک زندگی انسان است، اظهار داشت: کشور ایران از نظر تنوع آب و هوایی جزء 10 کشور شناخته شده در جهان است.

شیشه قروش تصریح کرد: تمامی عوامل مدیریت بحران باید آماده باش باشند و در این خصوص استان اصفهان سه سال متمادی رتبه ممتاز هماهنگی عوامل ایجاد شده را کسب کرده است.

وی ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته 62 مورد حوادث در اصفهان کاهش داشته است.